Kui kaua madrats ja voodi õigupoolest vastu peavad?

Millal on õige aeg oma magamisase uue vastu vahetada? Kõige õigem oleks seda teha siis, kui voodi või madrats on ära vajunud. See tähendab, et voodis pole enam mugav magada, sul on raske leida õiget magamisasendit, sinu uni pole enam kvaliteetne ja ärgates tunned väsimust. Kamjo voodisalongi juhataja Egle Ispert annab nõu.

Muidugi võib olla väsimus tingitud ka muust, kuid tihti ei osata arvatagi, et tegelikult on just voodi või madrats selle põhjuseks.

Mida teha ise selleks, et madrats võimalikult kaua kestaks?

Madratsit tuleks iga 2-3 kuu tagant ümber keerata, et madratsis olevad kihid saaksid hingata. See aitab pikendada voodi eluiga, eriti kui on tegemist looduslikest vahekihtidest koosneva madratsi või voodiga või kui on soetatud spetsiaalselt ümberpööratud madrats. Niisiis, kui vahekihid saavad hingata ja taastada esialgse kuju, aitab see oluliselt pikendada voodi eluiga tervikuna.

Mõttekas on valida kvaliteetne ja vastupidav madrats. Näiteks lateksmadrats. Latekseid on küll väga erinevaid, mistõttu tuleks hoolikalt uurida, millest see koosneb. Sünteetilist lateksit kasutatakse palju, kuid see ei täida väga lateksi funktsioone oma kunstlikkuse tõttu. Kui on aga tegemist loodusliku, puude mahlast saadud Talalay lateksiga®, siis on sel väga suur ja oluline roll voodi mugavuses.

Talalay lateksi® näol on tegu ääretult vajaliku täidismaterjaliga: see on puhas, kauakestev ja mugav. Materjal järgib su keha kontuure ja aitab hoida lülisamba loomulikku ning õiget asendit, vabastades keha pingetest. Talalay lateksi® patenteeritud unikaalne rakustruktuur hoiab eemale ka tavaliselt madratsi sisemusse kogunevat tolmu ja mustust. Madrats vastab ka kõrgetele puhtuse nõuetele Oeko-Tex ® Standard 100 ja kõik Kamjo voodid sisaldavad Talalay lateksit®.

Õige madrats juba lapsele

Mida peaks kaaluma uue madratsi või voodi ostmisel lapsele? Laps kasvab iga päev ja pärast kõiki päevatoimetusi vajab ta turvalist ja arengut toetavat magamisaset. On tähtis, et laps saaks uueks päevaks mõnusalt välja puhata. Vähemalt kattemadratsis võiks olla Talalay lateks® sees, sest lapse kasvamisel on ülioluline, et lülisammas oleks magades loomulikus asendis ja et vaatamata päevapingetele oleks selg sirge.

Kõige parem on madratsit minna valima nii endal kui lapsele voodisalongi, sest seal on võimalik pikali heita ja proovida ning nii saab kõige paremini tunnetada, milline voodi või madrats on sobivaim. Iga voodi ja madratsi kohta saab salongist kaasa ka täpsed nõuanded, kuidas sa oma voodi ja madratsi eest võiksid hoolt kanda. Et kestaks kauem ja uni oleks magusam!

