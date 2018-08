Koolilapse mööbliabi | Kolm asendamatut asja, millega uude kooliaastasse purjetada

Kui laps läheb kooli, muutub paratamatult tema tuba kohaks, kus lisaks puhkamisele ja vaba aja veetmisele tuleb hakata ka koolitükke tegema.

Kooliks pinaleid ja vihikuid valides on lapse jaoks tihtipeale tähtsam asjade välimus. Lapsevanema ülesanne on seejuures vaadata, et ostetud koolitarbed oleksid võimalikult praktilised ning aitaksid lapsel paremini ja mugavamalt õppida. Nõnda on ka toaga, mis peaks olema ühtaegu silmale ilus vaadata kui ka õppekeskkonda toetav.

Kirjutuslaud peab olema mugav

Nagu klassiruumiski, on üks tähtsamaid komponente koolilapse toa kokku panemisel kirjutuslaud. Laua valikul on kõige tähtsam, et laps ei oleks sundasendis. See tähendab, et laud ei tohi olla liiga madal ega liiga kõrge. Kõige pisematele kooliõpilastele, kellel koolitee alles algab, sobib näiteks mugav seinalaud, mille kõrgust saab muuta. See on hea lahendus ka väiksemasse tuppa, sest kui koolitöö tehtud, saab laua seina külge kokku panna.

Kirjutuslaua valikul ei tasu ka unustada, et kuskile peab ära paigutama kõik need vihikud, märkmikud, pliiatsid ja pintslid. Et igal asjal oleks oma koht, sobivad koolilapse tuppa hästi kapplauad.

Istumispall aitab rühti hoida

Koolis võivad teadupärast olla üsnagi nurgelised ja kõvad toolid. Seetõttu tasub ehk osta koju hoopis istumispall. Selle peal on võimatu küürutada, surve seljale jaotub võrdsemalt ning kuna pallil puudub seljatugi, peavad ümber kukkumise vältimiseks lihased pidevalt veidi töötama. Pealegi mõjuvad istumispallid toas lõbusa disainielemendina.

Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea

On ju ikka räägitud, et televiisori koht ei ole magamistoas, ent raamaturiiul õhtuseks lugemiseks on igati omal kohal. Lisaks koolitükkidele ei tee paha ammutada ka raamatutarkusi – selle tarbeks tasub panna lapse tuppa raamaturiiul, kust leiab alati lugemiseks midagi põnevat, olgu see siis kohustuslik kirjandus või mõni lõbus noorteraamat.

