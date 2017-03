Kodu Pääsküla raba ääres — puhas loodus sinu ümber!

Nõmme linnaossa, täpselt Pääsküla raba looduskaitseala kõrvale rajatud Ilmarise 3 korterelamud võluvad oma imelise asukoha ja ruumikate korteritega, kuhu mahub elama kogu sinu pere.

Peamiselt väiksemate kortermajade ja eramutega täidetud Hiiu ja Kivimäe asumite piiril paiknevad Ilmarise korterid pakuvad su perele rahuliku ja turvalise kodu. Jooksurajad ja jalutusteed asuvad arendusest paari sammu kaugusel Pääsküla raba kaitsealas. Lähedusest leiab ka mänguväljaku ja skate park’i, vaatetorni ning lahedad rabamatkarajad. Kõik esmavajalik on jalutuskäigu kaugusel: bussi- ja rongipeatus, kauplus, apteek, huviringid lastele (Nõmme muusikakool ja Nõmme noortemaja) kool (kahe kilomeetri raadiuses neli kooli: Nõmme gümnaasium, Pääsküla gümnaasium, Nõmme põhikool, Kivimäe põhikool) ja lasteaed (1,8 km raadiuses viis lasteaeda: lasteaed Nõmmekannike, lastesõim Mõmmik, lasteaed Männimudila, Rännaku lasteaed ja Lauliku lasteaed). Uuest kodust jõuab Tallinna kesklinna autoga 20 minutiga ja Tallinna elanikule tasuta ühistranspordiga vähem kui 30 minutiga — see muudab argised toimetused väga mugavaks.

Majad on looduskaunile kinnistule paigutatud selliselt, et päevavalgust maksimaalselt ära kasutada. Lõuna- ja õhtupäike paistavad reeglina elutuppa ja peamisse magamistuppa ning ka terrassid avanevad lõuna- või õhtupäikesele.

Suured korterid suurtele peredele

Arenduse kontseptsiooni eripära on see, et tegemist on suurte korteritega (40,9–136 m²) ehk kui unistad oma majast, on siinsed kahekorruselised ruumikad korterid suurepäraseks alternatiiviks. Ridamaja kasuks räägib ka asjaolu, et sarnases hinnaklassis suurepinnalist elamist Nõmmele ei ole sellise raha eest lihtne leida. Korterite planeerimisel on püütud tagada nii elanike heaolu kui ka parem energiatõhusus.

Arhitekt Ilmar Heinsoo välja töötatud siseviimistluslahenduse märksõna on kvaliteet. Põrandaid katab soe ja kvaliteetne mattviimistlusega kahes erinevas toonis laudparkett. Seinad on viimistletud mati seinavärviga, tualettruumide ning vannitubade põrandad ja seinad on plaaditud.

Praeguseks on ehitaja viimistlustööd lõpetanud ja korterid on valmis uusi elanikke vastu võtma. Valminud on ka üks näidiskorter, mille puhul on teadlikult eelistatud võimalikult palju kohalikke mööblitootjaid: Woodman, Oot-Oot Stuudio, Warm North, Gustav Voodi, Softrend. Valgustid on tellitud salongist 4 Room ja laua katmisel oli abiks stuudio Nüüd Ceramics. „Lühidalt oli eesmärk sisustada kaasaegne korter, mis sobiks vähemalt kahe lapsega perele,” selgitab näidiskorteri sisekujundaja Jane Etverk. „Oluline oli ka näidata standardlahendusi, mis olid otsustatud juba sisekujunduspaketis, nagu keraamilised plaadid, valitud põrandakatted ja seinte värv. Lähtusime põhjamaisest sisustusstiilist ja sellest, et korteri ostjal oleks võimalus ilma suuri lisakulutusi tegemata tuua kujundusse sisse uusi värve või stiile.”

Ilmarise 3 näidiskorter

Rohelusega ümbritsetud

Sissepääsudeni viivad jalgteed ja elamute lähiümbrus on mõeldud ainult jalakäijatele või jäetud rohealaks. Lähima hoone ja tänava vahele jääb umbes 25 meetri laiune haljasala pea kohal sahisevate puudega. Avatud õuealale on paigutatud istepingid, sissepääsude juurde jalgrattahoiuraamid ja rajatud on ka lõbus mänguväljak. Viis mururestidele rajatud ja tänavakividega markeeritud parkimisala on paigutatud juurdesõidutee äärde, jättes elamute vahetu läheduse autovabaks. Grupeeritud korterite ühised sissepääsuhallid on piisavalt avarad, et seal saaks hoida jalgrattaid või lapsevankreid.

Valminud korterite suur pluss on arendaja, kelle peale saab loota ja olla kindel, et pärast uue kodu ostu ei järgne ootamatuid probleeme. Enam kui 15-aastase kogemusega arendaja GO Groupi kuuluv kinnisvarahalduse ja -arenduse ettevõte tagab sulle peale ostu, et sinu kodu on hästi hoitud.

Vaata lisa www.ilmarise3.ee

Üldine info

Aadress: Ilmarise tn 3, Nõmme linnaosa (vahetus läheduses Vanemuise tn, Ugala tn, Sulevi tn)

Majade arv: 2

Korruselisus: 2

Korterite arv: 18, 1–5-toalised, 40,9–136m²

Energiaklass: madala energiatarbega maja, B-klass

Ehituse lõpp: 2017. aasta aprill

Maja iseloomustavad märksõnad: suured korterid — võrreldavad maja või ridamajaboksiga, Pääsküla raba lähedus, parkimiskohad hinnas

Arendaja: GoProperty AS

Arhitekt: Arhitekti- ja Inseneribüroo ARX OÜ, arhitekt Ilmar Heinsoo

Ehitaja: Eventus Ehitus OÜ

Müügikorraldus: GoProperty AS