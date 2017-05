Kodu ostes ja ehitades pane tähele: energiatõhusus, kvaliteet ja garantii

Uue kodu soetamisel teadlikkus aina kasvab ja üha enam osatakse uue elamise ostmisel küsida: mis on energiaklass, milliseid materjale on kasutatud, kuidas toimib garantii jne. Paljud soovivad ka personaalsemat lähenemist — rääkida kaasa juba näiteks projekti tasandil. Väikemajade arendaja Wingmachti esindaja Jevgeni Grišini sõnul on paindlik koostöö võtmesõnaks.

Algusest lõpuni üks vastutaja

Paindlikkust saabki võimaldada just väiksem arendaja, kes ise projekteerib, ehitab ja müüb, kaasates asjatundliku meeskonna. Nii on ka garantiiga lihtsam — on üks tegija ja seega üks vastutaja. Wingmacht suhtub garantiisse väga tõsiselt ja vahel tehakse ära ka tööd, mis ei kuulu garantii alla. Väiksemate tööde puhul kehtib garantii ka pärast garantiiaja lõppu — olulisim on kliendi heaolu. Kui rääkida objektide müümisest, siis maaklerit ei kasutata seetõttu, et oma töötaja oskab vastata ka detailsematele küsimustele, mis võivad kliendil tekkida.

Energiatõhus kodu igaühele

Wingmachti tehtud ja teoksil tööde hulgast leiab eramud, paarismajad, ridaelamud ja väikekorterelamud. Praegu on käsil kolm arendusprojekti: Krsitiines, Pirital ja Uuesalu külas Rae vallas.

Iga arendus on väga hästi läbimõeldud, arvestades just konkreetse koha olemust. Koostööd tehakse noorte ja avatud meelega Standup büroo arhitektidega, käiakse kohapeal ümbruse, looduse ja võimalustega tutvumas. Igal asukohal on oma nüanss, mis mis toob esile selle koha eripära. Arhitekt oskab nõu anda ja nii luuakse parim võimalik elukeskkond.

Igal objektil on panustatud energiatõhususse: lokaalne maa- või maagaasiküte, tasemel küttesüsteem, päikesepaneelide elektrijaam jne. Näiteks kortermaja katusele paigaldatud päikesepaneelide ja maja päikeseelektrijaama saadav elektrienergia suunatakse üldenergia tarbimisse. Nii hoiab iga elanik kokku raha ja säästab keskkonda.

Pirital on näiteks võimalik osta korter eramaja mugavustega. Väikses korterelamus on neli korterit ja maja ümber on privaatne aed.

Rae vallas Uuesalu arenduses on müügis paarismajad. Tegu on eeskujuliku tulevikumajaga, milles on läbimõeldud ja komplektsed lahendused.

Tallinnas Kristiine linnaosas on valminud ridaelamu, mis koosneb kuuest boksist. Südalinna lähedus teeb elamise mugavaks ja vanemad ei pea liialt muretsema nooremate pereliikmete kooliviimise ja koju toomise pärast. Siingi on rõhku pandud toimivale planeeringule ja energiatõhususele.

Väikese ettevõttena on vaja hoida kõrget taset arenduse igas etapis. A ja B energiaklass on eramute ja korterelamute puhul saamas normiks ning näiteks alates 2020. aastast peavad kõik eramud olema ehitatud nii, et hoone energiatõhususarv ei ületaks liginullenergiahoonele kehtestatud piirväärtust. Nii on Wingmacht võtnud suuna A energiaklassile.