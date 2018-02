Kinnisvara — kas osta või oodata?

Kinnisvaraturg on aktiivne, pakkumisi ja valikut on palju. Aina tihedamini küsitakse — kas ikka praegu on õige aeg osta? Või pigem oodata, küll hinnad langevad? Millal hinnad langevad? Millal on õige aeg kodu osta ja mida võiks kodu ostmisel arvestada? Colliers International Estonia elukondliku kinnisvara valdkonna juht Maia Daljajev selgitab, millele tasub uut kodu valides mõelda.

Kolm olulist tegurit, mida kodu ostmisel arvestada.

1. Soov, vajadus, kodutunne

Kodu peab olema koht, kus tahame igapäevaselt elada, kus sisenedes tuntakse, et jõutakse just oma koju. Uue kodu valikul ostja tunnetab seda „õiget tunnet“ ja esialgu veel võõral pinnal ringi vaadates mõeldakse unistavalt, kuhu paneksin diivani ja teleri, millised kardinad akende ette, kuhu külmkapi ja pliidi jne.

Oma kodu puhul on oluline linnaosa ja elukeskkond. Üsna tihti valitakse see piirkond, kus ollakse harjunud elama. Lähedal on tuttavad koolid, lasteaiad, kauplused, sportimisvõimalused. On teada, mis number bussiga koju saab sõita.

Kuid mitte alati ei olda harjumuspärasele elurajoonile truu, tihti on liikumapanevaks jõuks soov parema ja pretiižsema järele. Koht, kus on olemas kõik soovitud mugavused. Elu ja soovid on muutunud — lapsed lähevad kooli või hoopis on juba koolid lõpetanud ja kolivad vanemate juurest ära. Vanemad on palju aastaid eramaja eest hoolitsenud ja nüüd tahaks lihtsalt uues ja mugavas korteris elu nautida ning aiatöödega ennast mitte koormata. Kolitakse nii maalt linna kui ka linnast maale või ühest linnaosast teise.

2. Hind

Hind on kinnisvara soetamise protsessis oluline faktor. Peaks ostma kodu, mitte üle mõtlema, kas see on nüüd turu parima hinnaga pakkumine või mitte.

Igal koduostjal on hinnapiir, millest üle ei ole võimalik minna. Hinna puhul soovib ostja saada parimat, mida võimalik. Ja oleks hea, kui selle hinna sees on ostjale müüja poolt ka piisavalt kingitusi.

Uue kodu ostmisel tuleb kindasti mõelda sellisele hinnaklassile, mille puhul peale soetamisega seotud kulude jääb võimalus ka igapäevast elu nautida, teatris ja kontserdil käia, meeldivate spordiharrastustega tegeleda.

3. Tulevikuväärtus

Aina rohkem ollakse uut korterit ostes kindel, et see ei ole nende koduks aastakümneid. Praegu on aeg, mil korteri ostja teeb oma ostuotsuse, arvestades tänase päeva soove ja võimalusi, kuid mõne aja pärast tõenäoliselt muudab elukohta. Mitte seetõttu, et vara enam ei meeldi, vaid et elu ju muutub ja tõenäoliselt muutuvad ka soovid ning võimalused.

Ostuotsust tehes tasub mõelda, mis see on, mis annab minu tänasele ostule väärtuse ka tulevikus?

Kinnisvara kolm kõige tähtsamat omadust on kõigile teada: asukoht, asukoht, asukoht.

Asukohta mõjutab keskkond. Kas keskkond selles piirkonnas muutub paremaks? Kas uus elamu on ehitatud sellisesse asukohta, mis on terviklik? Kas kõik on olemas: meri, mets, sportimis- ja vaba aja veetmise võimalused, toidupood ning ühistransport?

On hea meel tutvustada Tallinna kesklinna lähedal, Kadrioru ja Pirita piiril, Pirita promenaadi lõpus, enne Pirita jahtklubi ja jõge, väikeses kvartalis paiknevat uut 8-korteriga elamut, aadressil Masti 1a.

Masti 1a maja sobib uueks koduks perele,

kes teab, et Pirita on igal ajal hinnatud elukeskkond;

kes hindab kesklinna lähedust, kuid armastab vaikust;

kes soovib elada majas, kus naaber tunneb naabrit;

kes soovib elada mere ääres, kuid mitte päris „varvas vees“;

kes hindeb elamist väljakujunenud elamukvartalis, kus kõik vajalik igapäevaeluks juba toimib — transport, kauplused, restoranid, spordiklubid, metsa-ja rattateed.

kes soovib elada uues majas, mille loojad on arvestanud tänapäeva koduotsijate soove ja nõudmisi, et uus kodu oleks tõeliselt mõnus pesa.

Kõrgelt hinnatud Pirita Purjespordikeskuse lähedal, era- ja väikeste korterelamute piirkonnas on moodsa arhitektuuri ning heade, läbimõeldud planeeringutega ja kvaliteetse viimistlusega uued korterid 8-korteriga elamus, aadressil Masti 1a.

Kui oled uue kodu otsingul, siis tutvu ka Masti 1a maja vabade korteritega. Rohkem infot saab lugeda SIIT.