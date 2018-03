Käimas metsik projekt tuntud kui sisustamine? Abi leiad siit!

Oma kodu või kontori sisustamine on üks metsik projekt. Ja seda mitte üksnes rahalises mõttes. Kui seinad värvitud ja uksed ees, algab tõeline maraton, mis nii mõnegi sidruni kombel tühjaks pigistab. Nõuab see ju mehemoodi pingutust, et kõledast tühjast ruumist midagi hubast välja võluda. Enamasti on ka justkui kiuste kõik poed mööda linna laiali pillutud. Nii kulubki üksnes logistikale naeruväärselt palju aega.

Eks vanarahvaski teadis rääkida, et oma silm on kuningas. Ja nii ongi mõistlik riskantsete veebiostude ja muude seikluste asemel sammud otsejoones Tartus asuvasse Lõuna-Eesti suurimasse sisustuskeskusesse Sisustus E Kaubamaja seada. Ja seda eriti 10. märtsil, mil maja on korralikule ostupäevale kohaselt suurepäraseid pakkumisi pilgeni täis.

Elu- ja magamistuppa kamaluga elu

Pärast väsitavat päeva mõlgub ilmselt enamikul meeles vaid üks — kiirelt koju ja jalad diivanile, et lihtsalt niisama olla ning mõnuleda. Eeldusel, et kodus on siiski vähemalt üks asjalik diivan ees ootamas. Kui siiski mitte, on tagumine aeg Softrendi salongist läbi astuda. Valik on siin muljet avaldav alates kõikvõimalikest mudelites ja mõõtudest ning lõpetades katte- ja sisumaterjalidega.

Kõikvõimalikus variatsioonis diivaneid pakub ka salong 3D sisustus. Kuid mitte ainult. Lisaks pehmele istumisele pakub siinne tehasekauplus kvaliteetset elu- ja magamistoamööblit, mis on siinsamas Eestis toodetud. Nii leiabki siit esindusliku valiku TV-aluseid, kummuteid, diivani- ja söögiladu, ent kõike muudki.

Kõigil neil, kes peavad tammepuidu kordumatust mustrist lugu, tasub kindlasti Oriens sisustussalongist läbi astuda. Siit leiab eest käsitööna valminud täispuidust funktsionaalse, praktilise ja visuaalselt paeluva valiku nii koju kui ka kontorisse. Ka Pesapuu pakub sümpaatselt laias valikus täispuidust mööblit, samuti kõikvõimalikele parameetritele ning ootustele vastavaid madratseid. Home4you’st tasub läbi põigata aga siis, kui lisaks elu- ja söögitoale ootab oma sisustamiskorda terrasski.

Loomulikult leiab kaubanduskeskusest veel hulga teisigi poode, kuhu nina julgelt sisse pista. Ilusa Kodu Mööbel, NordIn Sisustus, Skano Furniture ning mööbel.ZIP teiste seas. Kel plaanis aga vannituba värskendada või suurem sauna ehitamine ette võtta, peaks kindlasti Aasta Klaasist, Balteco’st, Noto viimistlussalongist ning Saunapoest läbi astuma.

Lastetuppa vähem pisaraid ning rohkem lusti

Vana ja katkine lastetoa mööbel — paras õudusunenägu mitte üksnes selle püsiasukale, vaid ka vanematele. Kõik need tujutud õhtud, lõputud allergiahood, kriimud ja kukkumised võiksid vabalt olemata olla, kui tuba oleks ohutu, lustliku ning ajahambale vastupidava mööbliga sisustatud.

Meblik salongist leiabki üksnes 100% lapsesõbralikke tooteid. Kogu mööbel vastab kõige rangematele Euroopa Liidu standarditele ning ohutusreeglitele. Tegu on tõepoolest suurima laste- ja noortetoa valikuga Eestis, mille rohkem kui 40 erinevat kollektsiooni saab ka 3D-pildis endale silme ette manada lasta. Ja seda täitsa tasuta.

Söögid valmis moodsas köögis

Ka köögis oleks elu puhta närviline, kui ahi katki ning külmik streigib. Kui märgid näitavad, et just see ongi peagi juhtumas, oleks tark otsejoones siinset Greentek Hulgikaubandust külastada. Siit leiab eest mitmeid tuntuid kaubamärke nii Eestist kui ka meie lähinaabritelt.

Greentek Hulgikaubandus

Sisse tasub põigata teistessegi poodidesse, et köögi- ja söögituba oma nime vääriliselt sisustada. Muu hulgas võiks läbi põigata sellistestki salongidest nagu A:ruut, Camel Mööbel ning Oriens.

Valgustitest kunstini

Kui voodivaba elu annab end hommikuti valusalt tunda, siis juhtme otsas laest õnnetult alla rippuvat pirni suudame ikka hämmastavalt pikalt tolereerida. Seda siis hetkeni, mil kannatus katkeb. Siis küll põhjust kibekiirelt 4ROOM salongist läbi lipsata, et erinevatest variatsioonidest endale tõeliselt unikaalne valgusti kokku sobitada või unistuste nägemus sootuks eritellimusel siinsaamas Eestis asuvas tehases toota lasta. Keda kisub aga moodsa joone poole, peaks Hektor Light isikupärased valgustid oma silmaga üle vaatama. Nii valik kui ka väljapanek on pidevalt uuenev, mistõttu jagub ikka ja jälle küllaga põhjust siit läbi lipsata.

Ilmselt on enamik nõus, et igas kodus peaks vähemalt üks korralik peegel olema. Need, keda tüüplahendused ei rahulda, on teretulnud Aasta Klaas salongist läbi põikama. Lisaks erimõõdus peeglitele valmistavad ettevõtte meistrid palju teisigi täisklaasist lahendusi, millega kodu mõnusalt mänglema panna. Alates duši- ja sauna seintest ning ustest kuni köögi taustaklaasideni välja.

Salongi Roosimari Sisustustekstiilid on aga oodatud kõik need, kel suurem kardinavahetusprojekt plaanis. Lisaks uhkele aknakatete valikule leiab siit nii praktilisi siine kui ka pisut edevamaid kardinapuid. Lisaks teisigi sisutustekstiile, sealhulgas põnevaid naturaalseid vaipu. Tapeedistuudios ootavad aga kõige eriilmelisemad seinakatted ja dekoratiivkleebised ning nendega ideaalselt passivad kangad lähemat uudistamist. Laias valikus sisustustekstiile, tehnilisi kardinasüsteeme ja -puid, samuti vaipu, tapeete ning nutikaid disaintooteid pakub Unicorn Disain. Salongist Sisustus+ tasub läbi põigata aga neil, kel hing ihkab seina mõnd põnevamat tapeeti või kangast.

Sisustuspood Strössel valikust leiate aga esindusliku valiku kodusisustust sellistelt tuntud Skandinaavia tegijatelt nagu House Doctor, Bloomingville, Hübsch ja Nordal. Kui nõusid napib ning küünlad otsas, tasub just siit läbi hüpata. Kuid valikus on palju muudki, väikemööblist kuni erinevate tekstiilideni.

Kui tapeedid, kardinad ning lambid ostetud, on tagumine aeg kõrged kunstid ette võtta. Juba aastast 1997 on E-Kunstisalongi Tartu esindusgalerii hoolitsenud selle eest, et meie seinad, kapipealsed ja lauad klassikalisest ja tänapäevasest kunstist säraksid.

Sisustus E Kaubamaja tasub külastada ka siis, kui vaja kontor õdusamaks ning ergonoomilisemaks kujundada. Lisaks esinduslikule valikule pakuvad salongid Skano Furniture ja Vegard asjalikku abi, kuidas oma mõtted teoks teha.

Enamasti kipub sisustamine aja, samuti ideede nappuse taha toppama jääma. Et Sisustus E Kaubamajas on koha sisse võtnud sedavõrd esinduslik seltskond salonge, et tasub oma päevatoimetuste arvelt pisut aega näpistada, et kõik vajalik ühest kohast lihtsa vaevaga ära osta.