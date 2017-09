Hermanni Maja — kodu, mis on loodud mugavusest inspireerituna

Uute elamuprojektide märksõnadeks on kaasaegsus ja mugavus ning eestimaalane teab väga hästi, milline kodu on kena ja mugav. Tänapäevaste mugavustega kodu on nauding, millesse tasub investeerida, saades vastu mõnusa olemise oma perele. Toompea veerel asuv Hermanni Maja pakub seda kõike ja eriliselt luksuslikku elukeskkonda saab nautida korterelamus asuvas katusekorteris.

4-toaline, kõrgete lagedega katusekorter asub Hermanni Maja viiendal korrusel ja laiub 148 ruutmeetril, pakkudes tõeliselt magusat lisaväärtust peaaegu sama suure terrassiga. 123-ruutmeetrisel lõunapoolsel terrassil aega veetes unustad, et oled kesklinnas. Terrassile pääseb klaasitud rõduosa ehk talveaed-klaastoa kaudu. Klaasitud on kogu korterelamu rõdud, et pikendada õueruumis olemist jahedamalgi ajal. Kuidas oleks mõnusate õhtusöökidega klaasitud talveaias ja nautida kõrvale päikseloojanguid varakevadest hilissügiseni!

Oma katuseterrassi saab soetada iga majaelanik. Kui soovid rohkem vabadust ja kauneid vaateid värskes õhus, siis on võimalus lisaks korterile, panipaigale ja parkimiskohale osta piirdega ümbritsetud katuseterrass. See on koht, kus saab privaatselt vabas õhus aega veeta ja linnas elavale inimesele on see suur väärtus!

Penthouse-korter on planeeritud nii, et kinni püüda võimalikult palju päikest. Eriliseks maiuspalaks on katusekorteris suur magamistuba ja sellega ühes blokis olev eraldi vannituba, walk-in-garderoob ja rõdu pakuvad privaatset olemist. Kokkuvõtvalt — vanemate magamistoast saab otse rõdule, eraldi vannituppa, sauna või garderoobi. Kõik on mugavasti käepärast!

Nutikas kodu

Üha enam mõistame aja väärtust ja kodu rajamisel või ostmisel tuleb mõelda varakult sellele, kui mugav ja ajasäästlik seal elada on. Hermanni Maja põhipaketis on valitud targa kodu lahendused, mis muudavad kodukulude jälgimise lihtsaks ja mugavaks kõikjal, kus on ligipääs internetiühendusele. VIP paketis on laiendatud targa kodu lahendus, mis muudab senist arusaama luksuslikust elukorraldusest. Lisaks põhipaketi lahendustele on võimalik avada korteriust sõrmejäljega, panna saunakeris sooja juba kojusõidul, juhtida toatemperatuuri nutiseadmest ja veel mitmeid lahendusi.

Kvaliteetne viimistlus

Maja ehitamisel on pööratud suurt rõhku meeldiva elukeskkonna kujundamisele. Saadaval on kolm viimistluspaketti, mis ühendavad endas luksust ja hoolikalt valitud elemente. Architect 11 sisearhitektid on loonud kaks põhipaketti, mis mängivad armsate värvitoonide ning kvaliteetsete viimistlusmaterjalidega.

Neile, kes ihaldavad tippklassi mugavusi ja sviidilikku luksust, on pakett VIP. Ajatult klassikaline tervik ühendab endas värve, tekstuure, kompromissitu kvaliteediga detaile ja nutikaid tehnoloogilisi lahendusi, et pakkuda sviidile omast luksuslikkust. Selle peened jooned ja materjalivalik rahuldavad ka nõudliku maitse.

Läbimõeldud õueruum ja parkimine

Kindlasti on elamise ostmisel olulisel kohal soliidne arhitektuur — kodu peab hea tooniga kõnetama juba eemalt. Kogu maja ja fuajee on esinduslikud ning annavad edasi Toompea suursugust tunnetust. Samuti on tähtis läbimõeldud õueruumi lahendus: õueala lastele, autode parkimine, mõnus ajaveetmine jne.

Hermanni Maja pakubki lastele mängulusti toreda mänguväljakuga. See tähendab, et vanemad saavad lapsed oma koduhoovi mängima lubada ja neil hõlpsasti silma peal hoida, ise samal ajal õues hubases lehtlas või pinkidel aega veetes. Nimelt on kevad-suvistel — ja miks ka mitte õdusatel sügisõhtutel — võimalik kasutada koosviibimisteks ja grillimiseks hoovinurgas lehtlat.

Auto turvaliseks parkimiseks on valida kahe võimaluse vahel: saab soetada parkimiskoha maja all hoovis või garaažis parkimiskorrusel. Autoväravat ja garaaži on võimalik avada mobiilirakenduse kaudu. Mugav ja samas igapäevaselt vajalik rakendus! Parkimiskorrusest kuni viimase korruse korteriteni viib mugavalt lift, mis kulgeb paralleelselt maja keskse trepikojaga.

Hermanni Maja — mugav ja stiilne kodu Toompea veerel!

