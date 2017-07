FOTOD | Vaata kauneid ja perspektiivikaid suvekodusid Läänemaal

Läänemaa rannajoone pikkus on ligi 415 kilomeetrit ja sinna jagub palju kaunist loodust. Matsalu rahvuspark, lahesopid, saared ja poolsaared - ideaalne kant suvekodu rajamiseks. Vaatasime ringi City24 lehel ja leidsime sealt mõned lahedad ja perspektiivikad elamised, mis sobivad väga hästi suvekodu loomiseks. Paljud neist asuvad üsna mere ääres.

1. Merepiiriga-maamaja Vööla mere kaldal. Hind 426 000 eurot.

Mererand, põllumaa, metsamaa ja õueala… Kompleksil on ka põnev ajalugu, mis sai alguse vahetult enne II maailmasõda. Praegused omanikud ostsid majapidamise Johannes Admani vennalt, kes oli pärija. Johannes oli küla üks haritumaid poissmehi, pidades hävinud küla palvemajas teenistusi. Elas ainult vana eesti aja järgi, keeldus elektrist ja sellega kaasnevatest “hüvedest” ning pidas väga suurt mesilastarude kolooniat. Saunamaja juurde käib ka korralik tiik.

2. Unikaalne talukompleks aastast 1919. Hind 195 000 eurot.

See muistne, valdavalt maakiviehitistest koosneva Tuudil asuva talukompleksi on Vabaõhumuuseum ära märkinud E-kultuuripärandis. Elumaja (rehielamu) on ehitatud 1925-ndal aastal freesitud palgist ja maakividest. Säilitatud on palju algupäraseid materjale ja sisustuselemente.

Maakivist uue rookatusega saunamaja (93 m²) on kapitaalselt renoveeritud endisest laudahoonest. Paekivist trepp viib saunamaja 2. korrusele, kuhu on kohandatud magamiskohad külalistele. Suurtest avaratest klaasustest pääseb paekivist kattega terrassile.

3. Omanäoline renoveeritud elumaja! Hind 119 900 eurot.

4. Merevaatega hubane maja! Hind 148 000 eurot.

Hubane ja eriline maakivist maja, imeilusa merevaate ja suure krundiga. Maja on täielikult renoveeritud: uus kivikatus, uued aknad, korralikud ja uued sooja andvad ahjud. Majal on päikesepaneelid ja tuulegeneraator, mis varustavad maja elektriga. Ideaalne koht, kui soovid olla sõltumatu. Majas on mõnus puuküttega saun.

5. Kaunis mereäärne talu. Hind 110 000 eurot.

6. Privaatne kodu metsade vahel mere ääres. Hind 198 000 eurot.

7. Privaatne kinnistu ajaloolises kalurikülas Matsalu looduskaitsealal. Hind 260 000 eurot.

Looduslikest materjalidest, hästi soojapidav, hingava seinakonstruktsiooniga puitmaja tervislikust eluviisist lugupidavale inimesele. Ka siseviimistluses on kasutatud ökoloogiliselt puhtaid materjale (kohupiimavärvi jms).

Maja siseustena on kasutatud vana elamu restaureeritud uksi, samuti on renoveeritud vana vann. Maja kütteallikaks on kamin-leivaahi.

Meri on vaid jalutuskäigu kaugusel (500 m), suur krunt on ümbritsetud põlispuudega ja krundil kasvavad mitukümmend vana viljakandvat õunapuud. Lähedal on matkarajad ja jalgrattateed.

Kiideva küla on pälvinud "Aasta küla 2009" tiitli. Mere ääres asuvas külas on sadam, seltsimaja, ujumiskoht, muuseum ja linnuvaatlustorn.

8. Maja asub Haapsalu vanalinnas, Tagalahe rannikul. Hind 220 00 eurot.

