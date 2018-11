Brioso: muretu, värske ja kaasaegne vannituba

Brioso vannitoamööblisari esindab värskendavalt kaasaegset lähenemist vannitoa sisustamisele ja väga head hinna-kvaliteedi suhet.

Sahtel välja ja sisse! Peegelkapp lahti ja kinni! Vesi jooksma ja kraan kinni! Kui sul on pere, käib vannitoas hommikuti paras sagimine. Iga liigutus tuleb hoolikalt läbi mõelda ja kõik vajalik peab käeulatuses olema.

Siin tulevad appi väikesed lahendused, mis aitavad selles sipelgapesas korda luua. Võtmesõnad on funktsionaalsus ja mugavus. Duravitil on terve rida võimalusi, mis elu lihtsamaks muudavad ja need sobivad kõigis eas vannitoakasutajatele.

Koostöös disainer Christian Werneriga on Duravit loonud mööbli, mida kaasaegses vannitoasisustuses iseloomustab imehästi sõna brioso — muretus, värskus ja elurõõm. Sarjale on omane täpne, peenelt tuunitud nüanssidega geomeetrilisus, mis on tekitatud mööbli, peeglite ja peegelkappide kitsaste raamide abil.

Uudne Vero Air c-bonded valamulahendus koos Brioso mööbliga Chestnut Dark viimistluses. Foto: Duravit AG

Brioso tootesarja värsket lähenemist iseloomustavad ka erinevate laiustega valamukapid, mis võimaldavad luua asümmeetrilisi poolavatud lahendusi. Valamukappides olev sortimissüsteem aitab tagada, et igal asjal on oma koht ja nii ei ole pesemisala kunagi kaootiliselt täis kuhjatud. Kõrged kapid, valamualused ja muu Brioso vannitoamööbel pakuvad küllaldaselt ruumi nii saunalinadele, käterättidele kui ka hambaharjadele, meigiasjadele ja muudele vannitoatarvikutele. Lapsedki saavad endale kõik vajaliku kergesti kätte!

Viisteist pinnaviimistlusvarianti, muuhulgas uued ja väga moodsad toonid nagu matt helesinine ja matt betoonhall ning linasena näiv dekoor aitavad kaasa isikupärase ja praktilise vannitoa loomisele.

Jalgadel mööbel rõhutab Brioso tasakaalustatud proportsioone. Nagu kapiküljed ja käepidemedki, on mööblijalad saadaval kroomituna või mööblivärvides. Nii ei ole vaja muretseda, et funktsionaalsus mõjutaks vannitoa üldilmet.

Mööbliga sobituvate peeglite ja peegelkappide ülaservas on LED-valgustus ning loomulikult saab pesuala valgustust, hämardamisfunktsiooni ja peeglisoojendust juhtida puutevabalt.

Vero Air valamulahendus koos Brioso mööbliga Taupe viimistluses. Foto: Duravit AG

Brioso seeria on korraga nii tähelepanu tõmbav kui ka tagasihoidlik, mistõttu on seda väga kerge kombineerida suure hulga Duraviti teiste tootesarjadega. Brioso tooteseeriaga muudab igaüks oma vannitoa tõeliselt isikupäraseks.

1817. aastal asutatud Duravit AG on tänapäeval juhtiv disainivannitubade sisustaja. Ettevõte tegutseb rohkem kui 130 riigis ning edendab signatuurdisaini, tehnoloogilisi uuendusi ja kõrget kvaliteeti. Duravit teeb koostööd rahvusvaheliselt tuntud disaineritega nagu Philippe Starck, EOOS, Phoenix Design, sieger design, Kurt Merki Jr., Christian Werner, Matteo Thun ja Cecilie Manz ning kavandab ja töötab välja ainulaadseid vannitube, mis parandavad elukvaliteeti ja kestavad kaua.

Vaata Brioso tooteid Duraviti veebilehel ning laadi alla meie uudistoodete brozüür. Külasta ja tutvu näidistega Duraviti partnerite juures.