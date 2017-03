Aiamajade disainivõistluse finalistid ja võitjad — vaata lahedaid ideid!

Euroopa üks suurim puitmajade tootja Lasita Maja korraldas disainikonkursi, et leida uusi lahendusi aiamajade tootmiseks. Võistlusele esitati 49 tööd 24 riigist. Arhitekt Tiit Silla sõnul korraldatakse Eestis arhitektuurivõistlusi tihti, kuid enamasti mõne suure kontserdimaja või linnaväljaku tegemiseks. Selle võistlusega keskenduti aga väiksele moodulile ehk aiamajale ja oli selles mõttes eriline.

Tulemus jääb inimeste aedadesse paljudeks aastateks ja seetõttu mõjutab see paljude inimeste elukeskkonda.

Disainikonkursil korjasid enamiku auhindu Saksamaa arhitektid.

Žürii lähtus oma otsuse tegemisel sellest, et konkursi võidutööd oleksid lihtsasti toodetavad, et need lisaksid olemasolevale turule lisandväärtust ning et neil oleks piisavalt potentsiaali tõusta uueks müügihitiks. Žüriisse kuulusid Lasita Maja esindajad Stefan Straif (Austriast) ja Franck Mauxion (Prantsusmaalt) ning Eesti arhitektid Sille Pihlak, Karli Luik ja Raul Kalvo.

Arhitekt Sille Pihlak ütles, et sellise konkursi korraldamine näitab, et Lasita Maja oskab väärtustada head disaini. Eestil võikski tekkida oma käekiri läbi selliste väikevormiliste struktuuride, selle asemel, et kopeerida alpi maastiku palkmaju. See võistlus oli esimesi samme selles suunas, et me ei vii puitu toorainena välja, vaid materjal väärtustatakse läbi disaini enne, kui see Eestist välja läheb.

Arhitekt Raul Kalvo: Konkurss oli keeruline selles mõttes, et mitmed tööd ei võtnud otseselt arvesse konkreetsese tehases tootmist. Samas oli see ka hea, sest nii mõnigi võidutöö ei olnud otseselt tehase nõuetest lähtuv. Esimeses viies töös on kõigis mingi teatud kvaliteet, mis tundusid huvitavad nii arhitektidele kui ka tehase esindajatele.

Arhitekt Karli Luik: See võistlus oli raske, sest ühelt poolt pead tootma midagi, mis on hästi lihtsasti toodetav, aga samas innovaatiline nii ruumiliselt kui ka tehnoloogiliselt. Oli väga erinevaid töid. Mõned olid rohkem suunatud esteetilisele välimusele ja teised püüdsid luua hästi toodetavat süsteemi. Selles formaadis on raske midagi täiesti enneolematut välja pakkuda. On keeruline kombineerida head välimust ja ruumilist mitmekesisust tellija sooviga saada midagi lihtsalt ja odavalt teostatavat.

Tehasemaja tüpoloogia on hästi oluline. Mõeldes, kui palju tehased toodavad ja kui vähe praegu disainile panustatakse. Samas mõjutab disain tohutult seda ruumi, kus me elame ja sellele võiks palju rohkem tähelepanu pöörata. Sellised konkursid on hästi tore algatus ja loodame, et konkursist ka midagi valmib.

Kõigi plaanide kohaselt peaks võidutöö prototüüp valmima lähema poole aasta jooksul ja osta saab seda ilmselt juba aasta.

Võistluse seitse finalisti ja võitjad (tähestikulises järjekorras):

Aluckoli — võistluse I koht. Poola arhitekti Aleksandra Wódka-Kaszubska kavand.



Bognym — auhinnalise eripreemia saanud Ognyan Parvanov Krastevi kavand, Bulgaaria.

Fivefold room — võistluse II koht. Autor Riccardo Mariano Saksamaalt.



Nest — võistluse III koht. Autorid Philipp Jacob ja Eerika Alev Saksamaalt.



Pieceful — ära märgitud töö, arhitektid Miguel Huelga de la Fuente ja Iria de la Peña Mendez Hispaaniast.



Pikkabiin — ära märgitud töö, arhitektid Matthew Springett, Alex Taylor, Harrison Dunn, Kate Slattery ja Jacob Valvis Ühendkuningriikidest.



w7072 — eripreemia, arhitektid Sven Aretz, Roman Krükel and Sophie Schulten Saksamaalt.



Kõikide võistlustöödega saab tutvuda siin.

