Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster korraldasid juba seitsmendat järjestikust Aasta Tehasemaja võistlust, kus osales 22 Eesti puitmajatootjat kokku 31 huvitava objektiga nii Norrast, Rootsist, Eestist, Soomest kui ka Austriast. Võistluse üldvõitja tiitli pälvis Puitpaneel OÜ ehitatud ridaelamute arendus Rootsis.

Aasta Tehasemaja on Eesti puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu korraldatav konkurss, mille raames tunnustatakse ja tõstetakse esile aktiivseid Eesti puitmajatootjaid ning valitakse välja parimatest parimad tehastes toodetud Eesti puitmajad. Puitmajade tootmissektor on Eesti suurimatest eksporditulu allikatest ning konkursi näol on tegemist ühe auväärseima tunnustusega sektori ettevõtete jaoks.

Tänavu esitati võistlusele 31 puidust hoonet, sealhulgas 4 käsitööpalkmaja, 3 masintoodetud palkmaja, 4 aiamaja ja 20 element- või moodulmaja. Ühepereelamute ja ridaelamu komplekside kõrval olid esindatud lasteaed, kontorihooned, puhkemajad, suvilad, aiamajad, kortermajad ning isegi suitsusaun ja mõisapaviljon.

Žürii esimees, Jarek Kurnitski, kes on mitme aasta jooksul Aasta Tehasemaja konkursi töid hinnanud sõnas, et sel aastal oli osalevaid objekte palju ning parimate välja sõelumine raske. „Selle aasta konkurss näitas, et võitmiseks ei pea ehitama suuri ja keerulisi hooneid. Piisab heast ja läbimõeldud arhitektuurist, leidlikest insenertehnilistest lahendustest ning lõppkliendi jaoks eelkõige kasutajasõbralikkusest ning kuluefektiivsusest,“ märkis Jarek Kurnitski.

Aasta Tehasemaja 2017 konkursi üldvõitja ja parima puitkarkassmaja kategooria auhinna saaja on Puitpaneel OÜ ehitatud ridaelamute kompleks Rootsis. Projektis on kokku 61 ridaelamuboksi, mis jagunevad kahte ridaelamute gruppi, elamispinnaga kokku 7370 m2. Projekt eristus teistest tehniliselt keerukate lahenduste (nt katusele projekteeritud talveaed) ja arhitektuurse terviklikkuse poolest. Ridaelamute grupid sobituvad hästi maastikku ja loovad väljapaistvalt köitva ning tervikliku elukeskkonna.

Puitpaneel OÜ juhatuse liige, Janek Paabut sõnas auhinda üle võttes, et võidutöö näol oli tegemist väga keerulise ning mahuka projektiga, mis pakkus väljakutset kogu meeskonnale. „Selline ridaelamute kompleksi arendus on siiamaani suurim Puitpaneel OÜ ajaloos nii mahult kui rahaliselt.“ Janek Paabut tänab Puitpaneel OÜ nimel kõiki koostööpartnereid ja tarnijaid, kes mahuka arenduse juures olulisteks lülideks olid. „Palju tänu ka Eesti Puitmajaliidule ja klastrile, kes Aasta Tehasemaja konkurssi seitsme aasta jooksul elus on hoidnud. Puitmajad väärivad tunnustamist,“ lisas ta.

Võistluse põhikategooriad:

Parim puitkarkassmaja, Aasta Tehasemaja konkurss 2017 üldvõitja Puitpaneel OÜ



Parim käsitööpalkmaja Hobbiton Home OÜ



Parim masintoodetud palkmaja Finnlog Group OÜ



Parim aiamaja Nord Homes OÜ

Erikategooriad ja –preemiad:

Parim ühiskondlik hoone Kodumaja AS



Arhitektuuripreemia Timbeco Woodhouse OÜ

Parim puidukasutus Raitwoodi eripreemia Pärnu Log Homes OÜ



Energiatõhusaim hoone ISOVER/ Saint-Gobain Ehitustooted AS eripreemia Sense OÜ



Õhupidavaim hoone Tervemaja OÜ kaubamärk „pro clima“ eripreemia Sense OÜ

Akzo Nobel Baltics AS lemmik puitkarkassmaja EstNor OÜ



ESSVE kõige põhjamaisema puitmaja auhind Estnor OÜ

Monieri parima kivikatuse eripreemia Timbeco Woodhouse OÜ

Velux Eesti OÜ eripreemia parimale valguslahendusele Tender Ehitus OÜ



moodnekodu.ee portaalis valitud Rahva lemmik on Estnor OÜ

Palju õnne kõikidele võitjatele!

Konkursi žüriisse kuulusid TTÜ Ehitusfüüsika professor dr Targo Kalamees, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik dr Veronika Valk, TTÜ professor, Ehituse ja arhitektuuri instituudi direktori kt dr Jarek Kurnitski, RKAS Teadus- ja arendusosakonna juhataja Margus Sarmet, arhitekt Markus Kaasik ja ajakirjanik Eva Kiisler.

Sponsorid ja toetajad: Akzo Nobel Baltics AS, B&B Tools Estonia AS, ISOVER/ Saint-Gobain Ehitustooted AS, Monier OÜ, Raitwood, Ruukki Products AS, Senco, Tervemaja OÜ, Velux Eesti OÜ, Delfi, Ehitusuudised, Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster.

Võistluse korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond klastrite arendamise programmi raames.