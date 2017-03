Aasta tehasemaja 2017 — valime rahva lemmiku!

Eesti Puitmajaliit ja –klaster korraldavad sel aastal juba seitsmendat korda Aasta Tehasemaja võistlust, mille eesmärk on esile tõsta ja tunnustada Eesti tehastes toodetud puitmaju. Võistlusele saatsid oma objektid 22 puitmajatootjat, kokku 31 eriilmelist tööd nii Eestist, Austriast, Soomest, Norrast kui ka Rootsist. Milline on sinu lemmik?

Aasta tehasemaja žüriisse kuuluvad TTÜ Ehitusfüüsika professor dr Targo Kalamees, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik dr Veronika Valk, TTÜ professor, Ehitiste projekteerimise instituudi direktor dr Jarek Kurnitski, RKAS Teadus- ja arendusosakonna juhataja Margus Sarmet, arhitekt Markus Kaasik ja ajakirjanik Eva Kiisler.

Kategooriad:

Üldvõitja

Parim puitkarkassmaja

Parim masintoodetud palkmaja

Parim käsitööpalkmaja

Parim aiamaja

Parim ühiskondlik hoone

Arhitektuuri eripreemia

Energiatõhusaima hoone eripreemia

Parima puidukasutuse eripreemia

Delfi moodnekodu.ee lugejate lemmiku eripreemia

Rahva lemmik

Vaata galeriisid finalistidest ja allpool saad anda hääle lemmikule. Kõige enam hääli kogunud objekt saab rahva lemmiku tiitli. Kliki galeriil, et näha pilte suuremalt. Hääletada saab kuni 2.04 ja lugejate lemmik selgub 5. aprillil Ehitusmessil, kui kuulutatakse välja kõik võitjad.

1. KONTORIHOONE Akso-Haus OÜ (puitkarkass moodulmaja). Üldpind: 83,1 m2. Arhitekt: Signe Hantsom Insener: Signe Hantsom Aasta: 2017 Asukoht: Vasalemma, Eesti



2. KONTORI- JA OLMERUUMID Akso-Haus OÜ (puitkarkass moodulmaja). Üldpind: 104 m2. Arhitekt: Signe Hantsom Insener: Signe Hantsom Aasta: 2016 Asukoht: Iru, Eesti



3. PUHKEMAJA ELH Palkehituse OÜ (Käsitööpalkmaja). Üldpind: 110 m2. Arhitekt: Christian Enhuber Insener: Janek Sakkis, Darius Kalnikas Aasta: 2014 Asukoht: Austria



4. ERAMU EstNor OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 473 m2. Arhitekt: Tømrer Sigurd, Flaget AS Insener: Kristjan Tepner Aasta: 2015 Asukoht: Hokksund, Norra



5. ERAMU Finnlog OÜ (masintoodetud palkmaja). Üldpind: 226,4 m2. Arhitekt: Liis Sagadi Insener: Finnlog OÜ Aasta: 2016 Asukoht: Saku vald, Eesti



6. JAHIMAJA Finnlog OÜ (masintoodetud palkmaja). Üldpind: 371,6 m2. Arhitekt: Nikolai Volkov Insener: Finnlog OÜ Aasta: 2014 Asukoht: Lääne-Virumaa, Eesti



7. KÜLALISTEMAJA Greencube OÜ (puitkarkass moodulmaja). Üldpind: 19,9 m2. Arhitekt: Henri Bekmann Insener: Henri Bekmann Aasta: 2017 Asukoht: Saaremaa, Eesti



8. SUVILA Greencube (puitkarkass moodulmaja). Üldpind: 59,9 m2. Arhitekt: Henri Bekmann Insener: Henri Bekmann Aasta: 2017 Asukoht: Otepää, Eesti



9. KORTERMAJA Greentec Houses OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 535 m2. Arhitekt: Michael Donalds Insener: Hans Erik Eriksson Aasta: 2015 Asukoht: Soome, Ahvenamaa



10. ERAMU Greentec Houses OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 221 m2. Arhitekt: Ståle Helland Insener: Jaanus Pars (DMT Insenerid) Aasta: 2017 Asukoht: Norra



11. SUITSUSAUN Hobbiton Home OÜ (käsitööpalkmaja). Üldpind: 18,7 m2. Arhitekt: Timm Annus, Hobbiton Home OÜ Insener: Hobbiton Home OÜ Aasta: 2016 Asukoht: Rae vald, Eesti



12. HOOLDEKODU Kodumaja AS (KM Element OÜ) (puitkarkass moodulmaja). Üldpind: 4392 m2. Arhitekt: Christian Scott Rasmusson, Johan Källander (SR-K AB) Insener: Kodumaja Projekteerimise OÜ Aasta: 2015 Asukoht: Tuvvägen, Rootsi



13. ELUMAJADE KOMPLEKS Matek AS (puitkarkass elementmajad). Üldpind: 800 m2. Arhitekt: Eigil Ramsfjell, RAMSFJELL ARKITEKTER AS Insener: Rune B. Hope, WILL ARENTZ AS Aasta: 2015 Asukoht: Måltrosveien, Norra



14. ELUMAJADE KOMPLEKS Matek AS (puitkarkass elementmajad). Üldpind: 139 m2 /eramu Arhitekt: DNS arkitekter Insener: Karin Elm, Pjotr Maistruk, Liis Köster Aasta: 2014 Asukoht: Strangnäs, Rootsi



15. ERAMU Mountain Loghome OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 175 m2. Arhitekt: Priit Leisalu, Priit Paenurm Insener: Mountain Loghome OÜ Aasta: 2017 Asukoht: Viljandi, Eesti



16. AIAMAJA Nord Homes OÜ (puitkarkass moodulmaja). Üldpind: 15,2 m2. Arhitekt: Jörgen Vendik Insener: Jörgen Vendik Aasta: 2016 Asukoht: Nõmme, Eesti



17. VABAAJAMAJA Nordic Houses KT OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 211 m2. Arhitekt: Gunnhild Hagen Insener: Moen Design AS Aasta: 2016 Asukoht: Norra



18. AIAMAJA AS Palmako (masintoodetud palkmaja). Üldpind: 50,5 m2. Arhitekt: Argo Palm Insener: AS Palmako Aasta: 2016 Asukoht: Viiratsi, Eesti



19. RIDAELAMUTE KOMPLEKS Puitpaneel OÜ (puitkarkass elementmajad). Üldpind: 110-170 m2 /ridaelamuboks Arhitekt: Sandellsandberg arkitekter AB Insener: Martin Groznõi Aasta: 2016 Asukoht: Rootsi



20. ÜLIÕPILASKODU Puitpaneel OÜ (puitkarkass moodulmajad). Üldpind: 3072 m2Arhitekt: Ulph Sandberg / Janek Paabut Insener: Martin Groznõi Aasta: 2016 Asukoht: Jönköping, Rootsi



21. VABAAJAMAJA „Arne“ Pärnu Log Homes OÜ (käsitööpalkmaja). Üldpind: 496,9 m2. Arhitekt: Pärnu Log Homes Insener: Riho Sahhov, Indrek Tammik, Aivar Peeker, Raiko Gustavson Aasta: 2015 Asukoht: Geilo, Norra



22. VABAAJAMAJA „Kikut “ Pärnu Log Homes OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 429,2 m2. Arhitekt: Sven Gundersen Insener: Riho Sahhov, Indrek Tammik, Aivar Peeker, Raiko Gustavson Aasta: 2016 Asukoht: Geilo, Norra



23. RIDAELAMUTE KOMPLEKS Q-Haus Baltics OÜ (puitkarkass elementmajad). Üldpind: 150 m2/ ridaelamuboks. Arhitekt: Nordbohus AS Insener: Q-Haus Baltics OÜ Aasta: 2016 Asukoht: Tromsø, Norra



24. ERAMU Ritsu AS (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 274,1 m2. Arhitekt: Roomet Raig, Mirjam Randmaa Insener: Kulgur Projekt OÜ Aasta: 2016 Asukoht: Tartu, Eesti



25. ERAMU Ritsu AS (masintoodetud palkmaja). Üldpind: 286,3 m2. Arhitekt: Heigo Ilves Insener: Heigo Ilves Aasta: 2016 Asukoht: Võrumaa, Eesti



26. ERAMU AS Saare Erek (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 123,5 m2. Arhitekt: Kadri Randoja Insener: Sander Allvee Aasta: 2016 Asukoht: Kuressaare, Eesti



27. ERAMU Sense OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 148,4 m2. Arhitekt: Eneli Markvart Insener: Illimar Kalk Aasta: 2016 Asukoht: Tähtvere vald, Eesti



28. ERAMU Tender Ehitus OÜ (käsitööpalkmaja). Üldpind: 163 m2. Arhitekt: Ülle Maiste, AT HOME OÜ Insener: Greco Engineering OÜ Aasta: 2016 Asukoht: Laulasmaa, Eesti



29. ERAMU Timbeco Woodhouse OÜ (puitkarkass elementmaja). Üldpind: 139,3 m2. Arhitekt: Tiit Sild Insener: Margit Metsallik Aasta: 2016 Asukoht: Saku vald, Eesti



30. LASTEAED/EELKOOL Timbeco Woodhouse OÜ (puitkarkass elementmaja, CLT). Üldpind: 1400 m2. Arhitekt: Andreas Jonsson (Falugruppen Arkitektkontor AB) Insener: Karel Koitla (Timbeco Woodhouse OÜ) Aasta: 2016 Asukoht: Falun, Rootsi



31. PAVILJON Vipson Projekt OÜ. Üldpind: 30 m2. Arhitekt: Tanel Breede Insener: Taavi Tuvike Aasta: 2016 Asukoht: Eesti



Meenutuseks loe ja vaata ka eelmise aasta võidukaid objekte.

Aasta tehasemaja 2016 võistlusele oli esitatud ka see kena elamine: Naine ehitab kodu — funkmaja asemel kerkis puitmaja

