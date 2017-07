Aasta tehasemaja 2017 väikeobjektid — vaata ideid suve- ja aiamaja rajamiseks

Suvemaja, saun, aiapaviljon — üks asjalik väikeehitis kulub koduaias või suvekodus marjaks ära. Aasta tehasemaja 2017 võistlusel jäi silma mitu põnevat väikeobjekti. On ju ka hooaeg käes ja mõtted suves ning paljudel meelel väike lisaruum. Kuidas sünnib tehasemaja ja mida tehasemaja kasuks otsustamisel tähele panna?

Aasta tehasemaja on Eesti puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu korraldatav konkurss, millega tunnustatakse ja tõstetakse esile aktiivseid Eesti puitmajatootjaid ning valitakse välja parimatest parimad tehastes toodetud Eesti puitmajad. Parima aiamaja tiitli sai Nord Homes OÜ.

Kristjan Vendik, Nord Homes OÜ müügijuht ja juhatuse liige: Konkreetne objekt sündis koostöös kliendiga. Meie kodulehel on mõned näidisprojektid, millest kliendid tavaliselt sobivaima välja valivad ja mida me koos kohendama hakkame. Pidime arvestama ka sellega, et tellija soovis aiamaja kasutada aasta läbi ehk siis soojapidavale konstruktsioonile lisandusid küttelahendus, elektrisüsteem ja ventilatsioon.

Projekti juures oli kõige keerukam ilmselt paigaldustöö. Aiamaja mooduli pidi väikeses hoovis majade ja puude vahel kraanaga paika tõstma. Mooduli osa ehitasime meie Pärnus asuvas majatehases valmis, transportisime objektile Nõmmel asuvasse maja hoovi ja kohapeal paigaldasime katusealuse koos terrassiga.

Aiamaja valmimise kiirus sõltub tegelikult mitmest asjaolust. Eelkõige on see seotud avatäidete ehk akende tootmisel kuluva ajaga aknatehases. Ehk siis võime mooduli mõne nädalaga valmis ehitada, mille järel peame siiski ootama avatäidete valmimist. Aknad tellime alati eri mõõtudega ja oma olemuselt võivad need olla ka väga erinevad, näiteks kas ühekordse klaasiga suvel kasutamiseks hoonele või kolmekordse paketiga aastaringseks kasutamiseks. Aga üldiselt võib öelda, et selline aiamaja valmib ligikaudu 6 nädalaga.

Tehasemaja ostes tuleks kindlasti hoolikalt uurida ehitusmahu täpset sisaldust ehk milliste töödega on pakkumuses ikkagi arvestatud. Samuti on oluline selgeks teha tehasemaja elemendi täpne materjalide sisaldus — kuidas ja milliste materjalidega on lahendatud näiteks tuuletõkestamine, soojusisolatsioon, aurutõkestamine jms oluline detail.



Parima käsitööpalkmaja tiitli võitis Hobbiton Home OÜ suitsusaun. Andrus Prangli, ettevõtte tegevjuht: Saunamaja sündis kliendi kirest saunatamise vastu. Ta peab loomulikult kõige õigemaks saunaks ehedat suitsusauna, seepärast valis ta tootjaks just käsitööpalkmajade tootja ja meid seetõttu, et meil on varasemalt päris hea kogemus sellise saunatüübi ehitamisel.

Võib-olla pisut keerukamaks tegi antud juhul ehitamise asjaolu, et suitsusaun tuli väikesele krundile tiheasustusalas — linnakrundile. Kokkuleppel naabritega sai klient loa ehitada nn puhas suitsusaun, kus suits ei tule kütmise ajal välja uste ja akende kaudu nagu tavalises suitsusaunas, vaid keris suletakse pealt ja suits lastakse välja korstnast. Koostöös kliendiga sai see lahendatud suure metallkubuga kerise peale, pärast kütmist võetakse kubu küljed maha ning leil on sama mõnus ja pehme nagu tavalises suitsusaunas. Samuti pidi majake sobima arhitektuurselt ümbritsevate hoonetega, kuna need asusid kõik päris lähedal. Siin tuli appi kliendi tuttav sisearhitekt, kes määras majakesele õiged värvid.

Suitsusauna tootmine võtab aega kuu kuni poolteist, samal ajal saab ehitada valmis vundamendi. Maja püstitus ja sisetööd võtavad aega ligi 3 nädalat. Nii et isegi 2 kuuga alates tootmise alustamisest võib juba sauna saada!

Tehasemaja ostmisel on oluline, et majaprojekt vastaks kõige paremini ehitatavale majatüübile. Seepärast on kõige targem juba maja projekteerimise faasis lasta tootjal oma sõna kaasa öelda. Kõige lihtsam ongi tellida majaprojekt otse majatootjalt. Igal majatüübil on omad tehnilised eripärad, seepärast ei saa päriselt karkass- või elementmaja projekti järgi head palkmaja ehitada. Ka masinpalkmaja ja käsitööpalkmaja tehnilistel nõuded on erinevad. Kui hakata lihtsalt kohandama ühe majatüübi projekti, et ehitada teises ehitusstiilis, siis see võib väljenduda ka kõrgemas hinnas ruutmeetri kohta. Seepärast on mõttekas majasoovijal juba enne projekteerimist endale selgeks teha, millist tehasemaja endale soovitakse. Kas element- või moodulmaja, masintoodetud palkmaja või ehedat käsitööpalkmaja. Muide, ka käsitööpalkmaja saab ehitada väga moodsa väljanägemisega tänapäevase majana, kui sellele juba alguses projekteerimise faasis mõelda.



Võistlusel osales ka Greencube OÜ, kelle peamiseks müügiartikliks ongi aiamajad. Henri Bekmann, ettevõtte juht: Konkreetne majamudel sai loodud kliendi soovide järgi. Eesmärk oli luua kahetoaline pisikene hubane maja koos pesuruumi ja tualetiga, mis oleks maksimaalselt väikeste akendega. Et anda hoonele isikupära, siis sai lisatud akendele Itaalia stiilis luugid ja mugavamaks sissekäiguks ehitatud peavari väikese katuse näol. Hoone musta-punase kombinatsioon tuli peamaja järgi, mis on taustal märgatav. Hoonel on soojapidavad pakettaknad ja turvaline lukustatav uks. Mõnus ja vaikne pesa suvekoduks.

Keerukaim nüanss oli soovitud ruumilahenduse ja ehitusaluse pinna juures leida maksimaalselt parim visuaalne lahendus. Kuna eesmärgiks olid väiksed aknad, siis pidi n-ö tühja fassaadipinna täitma aknaluukide, katusealuse, lillehoidja ja võimalikult suure trepiga. Hoone lahendus sai seest praktiline, olles seejuures taskukohane praeguste ehitushindade valguses. Trend liigubki väikemajade poole, sest suurte majade ehitus on lihtsalt kallis.

Ehitame majamudeleid aastaringseks kasutamiseks. Need on oma heade tubade planeeringuga muutunud aina enam populaarseks. Peamiselt teeme rätsepatööd ja iga kliendi soovi võtame personaalselt ja püüame leida ootuspärase tulemuse. Hoone valmimisaeg on viis nädalalt, mis on tavapärasest ehitusest kiirem, sest töötatakse kuivas tootmishoones, kus on võimalik ehituseks minev materjal korraga ladustada.

Tehasemajal on väga suur eelis tavaehituse juures, sest materjal ja kogu tootmistsükkel toimub tsentraliseeritult ja mõistliku ehitusajaga. Ka lõpphind on tehasemajal vastavalt pakkumisele ja ei lisandu ootamatuid kulusid, mida tihti kavalalt hiljem võidaks lisada. Ehituses on oluline igal etapil kvaliteet nii materjalis kui ka töös. Alati tasub tellida kogemustega spetsialistide käest, sest investeering on aastakümneteks. Alati tasub meeles pidada, et tehased ehitavad ka talvel, mis lubab ehitust planeerida kogu aasta. Hooned pakitakse ja jäetakse transporti ootama. Tihti ärgatakse kevadel, ent siis ei pruugi enam suveks ootuspärast tulemust saada. Tehasemajade eelis on kindlasti kogemusest tulenev kvaliteet, ehituskiirus ja garantii.



Vipson Projekt OÜ osales tehasemaja võistlusel toreda mõisahoone aiapaviljoniga. Lähemalt räägib firma esindaja Taavi Tuvike: Paviljoni arhitektuurses lahenduses on eeskujuks neogooti elementidega historistlikus stiilis Illuka mõisa peahoone, kasutatud on peahoone dekoratiivseid elemente.

Erinevalt mõisahoonetest on paviljon käsivaltsplekist katusega, et sulanduks uusehitistega. Seega haakub paviljoni välimus hästi ka parki rajatud uute hoonetega — koolimaja ja lasteaiaga.

Keeruliseks tegi paviljoni ehituse tema kuju ja detailirohkus. Paviljon on põhiplaanilt 8-nurkne, kaheksa neljatahulise voolitud sambaga ja nende vahel asuvate piiretega. Kuna paviljoni on kavandatud kasutada välitundide läbiviimiseks ja teiste koosviibimiste ning ürituste korraldamiseks, siis tuli erilist tähelepanu pöörata viimistlusele ja vastupidavusele.

Sellise paviljoni ehitus võtab kaua aega, kuna tegemist on ainulaadse ehitisega. Erinevate elementide valmistamine, nende viimistlemine ja hilisem montaaž võtsid kõik omajagu aega. Aga tulemus oli seda väärt!



