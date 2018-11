Aasta puitehitis 2018 on selgunud!

“Kuna tuleohutuse aspektist kiputakse puitu sageli paranoiliselt kohtlema, teadmata, et puit on tules vastupidavam kui betoon või teras, on lausa provokatiivne, et tuletõrjujatele ehitati puidust komandohoone,” sõnas žürii liige Karin Paulus. Žürii pidas võidutöö puhul oluliseks selle terviklikkust ja märgilisust.

Aasta puitehitise korraldajaks on Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit. Konkursi korraldaja Erik Konze sõnul on puit ainus taastuv ehitusmaterjal. “Kui betooni ja terase kasutamine eraldab atmosfääri süsinikku, siis puidust hooned hoopis talletavad seda. Istutades raiutud metsa asemele uued puud, on süsiniku sidumine suisa kahekordne. Seetõttu on puitehitised keskkonnajalajälje vähendajatena kogumas aina suuremat populaarsust,” märgib ta.

Konkursil anti välja neli auhinda, mille koguväärtus on 5000 eurot. Aasta puitehitise autoreid premeeriti seejuures 2000-eurose suuruse preemiaga. Konkursi korraldaja Erik Konze sõnul pööras kuuest eksperdist koosnev žürii, kuhu kuuluvad Signe Kivi, Maile Grünberg, Karin Paulus, Tiia Ruben, Margit Mutso ja Sille Pihlak, võitjate valimisel erilist tähelepanu innovaatilistele puidukasutuse lahendustele ja puidu rollile arhitektuurse idee teostusel. “Puitu on hoonete konstruktsioonis ja välis- ning siseviimistluses kasutatud pikalt, kuid ometi tulevad inimesed jätkuvalt välja uute loovate lahendustega, tõestades taaskord, kui universaalne materjal puit on,” ütleb ta.

PEAAUHIND

Vastseliina päästekomando

Arhitekt(id)/ büroo: Siiri Vallner ja Indrek Peil, Kavakava OÜ

Ehitaja: Semuehitus AS