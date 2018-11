Aasta puitehitis 2018 on selgunud!

LIIMPUIDUPREEMIA

RAHVA LEMMIK — selgus moodnekodu.ee ja dekor.ee lugejate hääletusel

Viimsi Riigigümnaasium

Arhitektid: Jan Skolimowski, Peeter Loo, Kaspar Kruuse, Maie Raud; KAMP Arhitektid OÜ.

Peaprojekteerija: Novarc Group AS

Ehitaja: AS Merko Ehitus Eesti



VINEERIPREEMIA

Loe veel

A.M. Lutheri mööblivabriku masinasaal

Asukoht: Vana-Lõuna tn 39a, Tallinn

Kasutuseesmärk: büroohoone

Arhitekt(id)/ büroo: HG Arhitektuur OÜ

Ehitaja: Nordecon AS

Endise tehasehoone raudbetoonkonstruktsioonid on taastatud ja eksponeeritud, uued vahelaed on teraspostidel. Hoone interjööris on kasutatud palju vineeri büroode vaheseintel, aga ka muud detailid: aknalauad, käsipuud, wc ripplaed, mööbel. Vineeri toon aimab järgi samas hoones 100 aastat tagasi toodetud vineerdetailide viimistluseks kasutatud laki iseloomulikku tooni.



Palju õnne kõikidele võitjatele!

Võistluse nominentidega saad tutvuda siin — Aasta Puitehitis 2018 nominendid

LOE VEEL:

FOTOGALERIID | Aasta Tehasemaja 2018 — vaata võidukaid ehitisi!

Fotovõistluse MEIE KODU 2018 kategooria moodne kodu võitja — mattmust maja