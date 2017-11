Aasta puitehitis 2017 — anna hääl oma lemmikobjektile!

Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit korraldab juba 15. korda aasta puitehitise võistlust eesmärgiga tõsta esile uusi puitehitisi, mille puhul on puitu kasutatud konstruktsioonis, välis- või siseviimistluses parimal võimalikul viisil arhitektuurses, tehnilises ja ehituslikus mõttes. Anna hääl oma lemmikobjektile, hääletada saab 13. novembri südaööni ja kõige rohkem moodnekodu.ee portaalis hääli kogunud objekt on rahva lemmik.

Võistluse tulemused kuulutatakse välja 15. novembril toimuval puitarhitektuurikonverentsil “Puit — homse elukeskkonna võti”. Võistluse korraldamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Tutvu enne objektidega, seejärel tee allpool valik. Kui oled valiku teinud, siis seda enam muuta ei saa.

1. Siidrikoda

Arhitekt Indrek Laos, Flux projekt OÜ.

Asukoht Virla küla, Kose vald

Valmimisaeg: oktoober 2017

Rekonstrueeritava hoone katusekandjateks on liimpuidust sarikad, horisontaaljõu vastu võtmiseks on need omavahel ühendatud puidust pennide ning terastõmbidega. Katusekonstruktsiooni pealmised kihid on toetatud liimpuitsarikate peale kinnitatud täislaudisele, mis ühtlasi moodustab sündmusruumi siseviimistluse.



2. Eramu Nõmmel (fassaad)

Arhitekt: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Asukoht: Aate 4

Valmimisaeg: september 2017

Eramu Nõmmel looduskaunis kohas, mis on väljast kaetud raudsulfaadiga töödeldud lehise laudisega. Hoone perimeeter on kaetud puitterrassiga, mille servadesse on kinnitatud valgeks värvitud postid.



3. Digitihnik

Arhitekt: Arhitektuuripraksis PART: Sille Pihlak, Siim Tuksam

Asukoht: Vabaduse väljak

Valmimisaeg: juuni 2017

Kombineerides Eestile omast digilembust metsikuse ning looduslähedusega, loodi Vabaduse väljakule organiseeritud kaos, mis näiliselt kompleksne, samas süsteemselt selge. Kasutades korduvat meetri pikkust freesitud prusselementi, mis järgmisega 70-kraadise nurga all kohtub, koostati kuni 12 meetri kõrgused struktuurid, näitamaks puidu tugevust ja elastsust. Digitihnikust sai kingitus Tallinna Botaanikaaia liaanideaeda, mis järgmisel kevadel avatakse.



4. Nova maja (fassaad)

Arhitekt: Martin Aunin

Asukoht: Kalamaja

Valmimisaeg: aprill 2017

Korterelamu Kalamajas, mille kogu põhifassaad on üleni kaetud täispuiduga — harjatud ristkihtpuitplaatidega, mis on immutatud ilmastikukindluse tagamiseks. Viiistluseks on kasutatud toonitud kollast puidulasuuri. Lisaks on puitu kasutatud ka traditsioonilisemal moel: katuseterrasside ehitusel, trepikodade ripplagedes ja korterite põrandate viimistlemisel.



5. Huuksi mõisapargi müürimaja

Arhitekt: Toivo Tammik, AB Ansambel OÜ

Asukoht: Huuksi mõisapark, Koigi vald

Valmimisaeg: august 2017

Objekti valmistamisel on kasutatud läheduses leidunud mõisa lauda lammutamisel saadud palke, ühe Tartu kiriku ja Tallinna kesklinna kortermaja 1930-ndatest pärit aknaid, samuti lammutatud talumaja uksi ning puupliidi elemente Paide linnakodaniku majast. Romantiline park on objekti näol saanud endale uue, samas ajatuna mõjuva arhitektooni, mida Tallinnas elav perekond teise kodu suveköögina ja puhke- ning mängumajana intensiivselt kasutab.

6. Mooncascade büroo

Arhitekt: Lauri Eltermaa ja Grete Veskiväli, Kauss Arhitektuur OÜ

Asukoht: Tartu mnt 43

Valmimisaeg: aprill 2016

Eesmärk oli luua dünaamiline ja energiline kaasaegne töökeskkond, mis oleks igas mõttes toetav tegur ettevõtte ambitsioonide teostumisele. Värvide ja materjalide inspiratsioon tuleneb ettevõtte visuaalsest identiteedist. Ühe peamise viimistlusmaterjalina on kasutatud kasevineeri, mis on paigaldatud alusseinte peale kinnitatud lisakarkassile tahveldusena ning viimistletud õliga. Osadel tahvlitel on joonistus, mis on teostatud cnc-freesimise tehnikas, joonistuse tükkidest moodustub kohati seintele suurem pilt.



7. Maakodu laiendus Otepää lähedal

Arhitekt: Lauri Eltermaa ja Eva Nõmm-Vaga, Kauss Arhitektuur OÜ

Asukoht: Aiaste küla, Valgjärve vald

Valmimisaeg: Juuni 2016

Tegemist on juurdeehitusega olemasolevale rootsi stiilis maakodule. Juurdeehitus on vormistatud eraldi hoonemahuna, mis on vana hoonega ühendatud lühikese galerii kaudu. Hoone kandekonstruktsiooniks on liimpuit, hoone kandeskelett on interjööris eksponeeritud. Liimpuitkonstruktsioonide vahelised osad on lahendatud puitkarkassina. Siseviimistlusena on kasutatud kasevineerist tahveldust.



8. Nordic Compact eramaja

Arhitekt: Trilog Studio OÜ

Asukoht: Kuusalu vald

Valmimisaeg: juuli 2017

Antud hoone on kahekorruseline puitkonstruktsiooni elumaja. Nii kandvad kui ka mittekandvad seinad on puitkarkassil, vahelagi puittaladel. Eluhoone kandvateks seinteks on pikemate külgede välisseinad. Samuti on hoone keskteljel kandetelg, kuhu toetuvad sarikad. Teisel korrusel on kandvaks puitkarkass-sein, esimesel korrusel nähtav liimpuittala.



9. Korterelamu Nõmmel (fassaad)

Arhitekt: Kaire Nõmm ja Andro Mänd

Asukoht: Kaevu 11

Valmimisaeg: 2016

Kolme korteriga elamu Nõmme mändide all. Hoone on kavandatud ühe monoliitse puittahukana, millesse lõikuvad suuremad avad lodžade ja katuseterrassidena. Välisviimistlus nii seintel kui ka katusel on vertikaalne lehise laudis, millele lisatud puidust ribid annavad massiivsele tahukale muutuva rütmiga reljeefse pealispinna.



10. Laululava Muhumaal

Arhitekt: Terje Truumaa, Ösel Plan OÜ

Asukoht: Hellamaa

Valmimisaeg: Juuli 2017

Laululava arhitektuurse idee aluseks on lennutada lauljate kohal Muhumaa rahvarõivaseelikut. Ehituskonstruktor Esko Kuusik (Saare Projekt OÜ) tegi suurepärase konstruktoritöö konsoolsete liimpuitpoolraamide ja õhukese katusekonstruktsiooniga. Seinad on puitkarkass.



11. Villa Ranna

Arhitekt: Kalle Komissarov, Komissarov Arhitektuur OÜ

Asukoht: Kloogaranna

Valmimisaeg: märts 2017

Suvila on toodetud tehases elementkonstruktsioonina. Tehases on toodetud välisseina-, siseseina-, vahelae- ja katuseelemendid maksimaalses valmiduses. Maja konstruktsioonis on kasutatud puidupõhiseid soojustusmaterjale, mis tagavad maja hingavuse. Maja keskseks arhitektuurseks elemendiks on ligi kuue-meetrine voldikuks, mis loob suurepärase ruumi elutoast terrassile. Hubasust loob elutuba ja söögituba eraldav kahelt poolt vaadeldav kamin. Maja sisekujunduses on kombineeritud vineerist sisekujundusplaate, värvitud nii pindu kui ka laudpõrandat.



12. Väliköök Viimsis

Arhitekt: Kärt Tähema

Asukoht: Rohuneeme tee

Valmimisaeg: juuli 2014

Selle stiilse väliköögi konstruktsioon on valmistatud puitprussidest, liimpuidust, mustast betoonist; viimistluses on kasutatud lehist ja klaasi.



13. Eramu Vunder

Arhitekt: Mari-Liis Vunder, Trilog Studdo

Asukoht: Pärnu

Valmimisaeg: mai 2017

Eramu paikneb Pärnu linna jöeäärses miljööväärtuslikus piirkonnas. Krundilt avanevad jõevaated, ilmakaared ning naabruskonnale omased viilkatustega puitmajad. Omanäoline eramu sulandub ümbruskonda ning täiendab, hetkel veel vähe avastatud, šarmantset miljööala. Puitu on kasutatud läbi hoone igal pool.



14. AS Barrus kontor

Arhitekt: Karmo Tõra, OÜ ROK-Projekt

Asukoht: Võru vald

Valmimisaeg: mai 2017

Lõuna-Eesti puiduettevõtte moodsal kontorihoonel on liimpuidust postid ja karkass, ristkihtplaadist seinapaneelid, puit-betoonkomposiit vahelaed ja puitfassaad.



15. Sõle spordihoone (liimpuitkonstruktsioon)

Arhitekt: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Asukoht: Tallinn Sõle tänav

Valmimisaeg: oktoober 2017

Põhja-Tallinna uue spordihoone välisilmet kujundavad akende vööndid, mille vahel on puitviimistlusega päikese varjestus. Ujula osa kõige domineerivad elemendid on kandvad liimpuidust postid ja talad, mille vahel asetsevad väljapuhkeelemendid, mis imiteerivad kandureid ja on kaetud puitkilpidega. Korvpallisaali talad on samuti liimpuidust ja põrand on puidust. Jalgrattahoidla ja Prügimaja kandekarkass (postid ja talad) on lahendatud liimpuitelementidest. Rattamaja pingid on ette nähtud samuti puidust ja moodustavad ühtse lahenduse maja teiste konstruktsioonidega.



16. Korterelamu Roosi 49 (fassaad)

Arhitekt: Kaido Kepp, Arhitektuuriklubi OÜ

Asukoht: Tartu

Valmimisaeg: Mai 2017

Tartus asuva moodsa välimusega korterelamu fassaadikate on laudis, kandekonstruktsioon kergplokk.



17. Raitwood büroo-olmehoone

Arhitekt: Rasmus Reinolt ja Ivo-Martin Veelma, Arhitektuuribüroo Lokomotiiv

Asukoht: Reola

Valmimisaeg: märts 2017

Hoone koosneb kolmest osast. Rekonstrueeritud keskmine osa on puitkarkassil, puitfermidega. Ühe juurdeehitatud tiiva (büroo) kandekonstruktsioon on liimpuitpostidest, -taladest ja -sarikatest raudbetoonvahelaega; teine (olmemaja) tsementplokkidest ja raudbetoonvahelaega, liimpuitsarikatega.



18. VARI

Arhitekt: EKA sisearhitektuuri osakonna 1. kursus

Asukoht: Emajõe Suursoo

Valmimisaeg: jaanuar 2017

VARI on eelmisel aastal RMK ja Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonna koostöös projekteeritud ning tänavu jaanuaris püstitatud vaatetorn, mis kaitseb matkajat tuule ja vihma eest. VARJU teiselt korruselt leiab külaline lahtise taeva all paikneva väikese tuleaseme, kuhu saab süüdata lõkke, mille ümber saab end soojendada ning mis muudab varjualuse ööhämaruses otsekui jõemajakaks, tuletades meelde aega, mil jõgesid hoopis sagedamini nii inimeste kui kaupade transpordiks kasutati.



19. Eisma sadama abihoone, Sipelgakuuri juurdeehitus

Arhitekt: Indrek Allmann, Arhitektuuribüroo Pluss OÜ

Asukoht: Eisma sadam

Valmimisaeg: september 2017

Eisma sadamas on üks pisike kuur. Selles istus kunagi sadama kapten ja pani kirja, kui mitu kala üks või teine mees merelt tõi. Täna on kuuri vallutanud suured sipelgad — metsakuklased. Tellija soov hoone järgi, mis rahuldaks nii kalurite kui ka teiste merelt tulevate olmeküsimused, sai vormistatud sipelgakuuri juurdeehitusena — järjepidevus on oluline. Juurdeehitus on valmistatud CLT paneelidest. Tagamaks hoonele mõnus rustikaalsus, sai koostöös meisterlike puidumeestega CLT paneelid peensaetud puidust valmistatud.



20. Eramu Pirital (fassaad)

Arhitekt: Kadarik Tüür Arhitektid OÜ

Asukoht: Pirita

Valmimisaeg: 2016

Omanäoline eramu Pirita rahulike mändide vahel paistab silma asjaliku puidukasutusega fasaadil: välisseinad on viimistletud mustaks või valgeks peitsitud männipuiduga. Katuse kandurid on liimpuidust ja laed on kaetud puitlaudisega. Eluruumide põrandad on kaetud puitparketiga. Liigendamisel on olnud ümbritsev loodus ja insolatsioon suurteks mõjutusteks. Hoone eripära peitub katuse vormimängus. Hoone avad raamivad erinevaid vaateid ümbritsevast loodusest.



21. Kääriku sportlasmajutushoone (fassaad)

Arhitekt: Illimar Truverk, Daria Olovyannikova ja Karl Kiisel, arhitekt11 OÜ

Asukoht: Kääriku spordikeskus

Valmimisaeg: juuni 2017

Hoone fassaadi- ja väliskujunduse loomisel on peamiselt kasutatud puitmaterjale. Hoone fassaad on sügavimmutatud, loodusega harmoniseeruv vertikaalne puitvooder. Mänguliselt põneva reljeefsuse loovad fassaadile kinnitatud vertikaalsed liimpuitpostid, mis annavad hoonele nii tema eripära kui ka looduslähedase ja sooja väljanägemise. Lisaks fassaadielementidele on liimpuitu kasutatud ka hoone otstes asuvate välistreppide juures.



22. Metsahundi 21 eramu (fassaad, liimpuitkonstruktsioon)

Arhitekt: Meelis Pressi Arhitektuuribüroo

Asukoht: Jõelähtme vald

Valmimisaeg: jaanuar 2017

Soov oli luua hoone, mis oleks looduses võimalikult märkamatu, et esialgne looduslik keskkond ja idüll säiluks. Hoone istutati loodusliku kõrgendiku otsa, seetõttu õnnestus looduslik maastik säilitada. Esialgne taimestik on peaaegu 100% säilunud. Tegu on ligi nullenergia majaga, katusel päikesepaneelid — hoone toodab rohkem energiat kui tarbib.

Aknaraamid on liimpuidust, mis töötavad ühtlasi maja kandepostidena. Nendele toetuvad liimpuittaladel vahelae- ja katuslae talad. Välisvooder on harjatud ja loodusliku õliga kaetud sile laudis.



23. Tulivee Rannarestoran

Arhitekt: Ralf Tamm, Realarhitektid OÜ

Asukoht: Liimala küla

Valmimisaeg: juuni 2017

Ida-Virumaal Lüganusel asuval restoranihoonel on liimpuitraamil kandekonstruktsioon, muud konstruktsioonid (seinad, katus) on puidust.



24. Lõunakeskuse 10. etapp (liimpuitkonstruktsioon)

Arhitekt: Arhitektuuribüroo Peil OÜ

Asukoht: Tartu

Valmimisaeg: aprill 2017

Lõunakeskuse 10. etapi ehitustööde raames valmis uus osa kinokeskuse ja hotelliga ning neid vana osaga ühendav galerii ja aatrium. Galerii ja aatrium on mõlemad liimpuidust katusekanduritega. Aatriumis on 3 liimpuidust “puud”, mis toetuvad raudbetoonist tüvedele. Täiendavalt on ehitatud liimpuidust suunaviitasid ja valgusteid.



25. Soela puhkemajad

Arhitekt: Teigar.Sova.Arhitektibüroo OÜ

Asukoht: Leisi vald

Valmimisaeg: august 2017

Väiksed aga praktilised puhkemajad Saaemaal, Leisi vallas on valmistatud peaasjalikult puitpaneelidest, katuseks on laineline bituumenpapp.



