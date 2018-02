2,6 meetri kõrgune EV100 juubelivalgusti on selgunud!

Valgustisalong Moodne Valgustus on loonud neli ainulaadset EESTI 100 valgustikavandit, mille hulgast said lugejad valida oma lemmiku. Võidukaim ehk rahvahääletusel kõige enam hääli kogunud lipukujuline valgusti tehakse ka valmis. Tegu on suursuguse teosega, millel kõrgust 2,6 meetrit! Kui valgusti valmis saab, antakse see üle Eesti Rahva Muuseumile.

Valgusti valmistab Hispaania disainvalgustite tootja Metalarte. Vaata, milline suursugune teos sai kõige enam hääli. Juba 25 aastat on Moodne Valgustus loonud kodudesse ja avalikesse ruumidesse uudiseid valguslahendusi, kus on ühendatud hea disain ja innovatsioon ja kvaliteet. Moodsa Valgustuse pikka aega koos töötanud meeskonda ühendab kirg põnevate valgustite, uute valguslahenduste ja tehnoloogia vastu. Ettevõtet võib paljuski lugeda elektroonika valdkonna ettevõtteks, kus uudsuse ja põnevuse loovad LED-tehnoloogia võimalused. Valgustimaailma staarid Moodsa Valgustuse tooteportfellis on rohkem kui 30 tootjat kogu maailmast. Nende hulgas on tuntud ja tunnustatud disainfirmad Vibia, FontanaArte, Luceplan, Panzeri, Astro, Modular, Wever&Ducre, Metalarte, Graypants ja teised. Rohkem informatsiooni leiab tootjate kohta Moodsa Valgustuse koduleheküljel kaubamärkide valiku alt. Vaata ka inspireerivat galeriid Moodsa Valgustuse tehtud töödest.

Moodsa Valgustuse näidiste salongid asuvad Tallinnas, aadressil Rävala pst 7 ja Tartus, aadressil Teguri 37b. www.valgustus.ee