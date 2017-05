1920ndatel Nõmmele ehitatud puitmaja uus hingamine

Rahumäe asumis asuva Kuljuse Villa puhul on tegemist esialgse hoone rajaja Mart Kuljuse visiooni järgiva uue puitmaja ehitusega. Arhiivis säilinud projekt lubab oletada, et projekti koostas omanik ise. Praeguseks hävinenud kortermaja taastamine endises asukohas autentsel kujul täidab tänavapildis puudu olnud osa ja taastab algse tervikliku miljöö.

Öeldakse, et kui on endale ehitatud, siis on hästi ehitatud. Mart Kuljus oli Rakvere või Orgita kandist mees, kes pidas seal metsavahi ja tisleri ametit. Aegade jooksul ehitas omanik maja ümber, madalam osa sai teise korruse ja suurendati aknaid, samuti ehitati krundile väiksem maja ja abihooned.

Nõukogude okupatsioonil on siin aga kibe roll — Mart küüditati Siberisse ja hoone natsionaliseeriti. Hiljem elasid majas siiski omaniku järeletulijad kuni hoone muutus elamiskõlbmatuks ja lammutati. Eesti vabariigi taasiseseisvumise järel tagastati hoone endise omaniku järeletulijatele ja on nüüd jõudnud arendaja kätte, kes hoone nõukogude ajast säilinud inventariseerimise jooniste ja algse projekti järgi taastab. Kuljuse järeletulijad on väga rõõmsad, et hoone taastatakse, sest neil on oma lapsepõlvekoduga palju mälestusi. Paljud naabermajades elavad inimesedki mäletavad, kes on seal maja hoovis koos omaniku lastega mänginud. Mitmed naabrid tõdevad, et lõpuks ometi saab üks osa ajaloost taastatud ja maja täidab tühimiku hooneterivis — Kaevu tänava 2 maja tornid hakkavad taas tervitama kõiki Rahumäe raudteejaamst möödujaid.

Nii rajataksegi endises hiilguses vana maja asukohale just keskkonnasõbralikust puidust hoone, järgides kaasaegseid ehitusstandardeid. Hingava materjalina annab puitmaterjal tervisliku, hubase ja allergivaba elukeskkonna.

Uue hoone projekteerimisel on ammutatud inspiratsiooni just kunagisest krundil asunud elamu projektist. Põnev vormikeel ja romantilised arhitektuursed detailid teevad valmivast majast nõmmeliku kortermaja selle klassikalises tähenduses.

Eestlane armastab privaatsust

Hoonesse tuleb seitse omanäolist korterit. Enamik kortereid on läbi maja planeeringuga ja esimese korruse korterite juurde kuulub privaatne ala. Korterite planeering on hästi läbi mõeldud ka meile kõige olulisemat — valgust — silmas pidades. Siin valitseb tõeliselt valgusküllane atmosfäär, võimalus on nautida sisehoovi rahu ja vaikust koos päikesepaistega. Paaris korteris on kõrge avatud katuslagi, mis loob avarust ja annab korterile Nõmmele omast hõngu. Lõunapoolne ümar torn kuulub tervenisti ühe korteri juurde. Šikk ja väga eriline!

Kolmandal korrusel asub vaid üks korter. Selle kodu omanikud saavad nautida mõnusat olemist päikesepoolsel üsna ruumikal, 24 m2 rõdul. Korteri juurde kuulub alates teisest korrusest kogu torniosa, kuhu saab rajada näiteks lugemisnurga koos raamaturiiulitega.

Siseviimistlus käsikäes arhitektuuriga

Siseviimistlus on loodud nii, et need harmoneeruks hoone omanäolise arhitektuuriga, näiteks on fassaadis kasutatud ajaloolise väljanägemisega laudist ja pilku püüavad ka sepistatud varikatused. Koos sisearhitektiga on valitud kvaliteetsed materjalid ja ajatu disain, mis sobitub Nõmme hõnguga.

Kuna majas on kortereid vähe, siis annab lai vannitoaplaatide ja põrandaviimistluse materjalide valik võimaluse panna kokku sellise sisekujunduse, et iga korter oleks eriline ja kordumatu — just omaniku nägu!

Viimistlusmaterjalide valik on kokku pandud nii, et see ei seaks piiranguid just sobiva sisekujunduse loomisel, kuid korterit ostes on siiski võimalik kaasata sisekujundaja, kes aitab professionaalina sobivaima lahenduse välja pakkuda.

Plaadivaliku tonaalsus on rahulik ja neutraalne, aga et pilt poleks liiga rahulik ja ühtlane, siis saab sisse tuua pilgupüüdja — selleks on n-ö aktsentplaat. Erinevad mustrid ja iga plaadi puhul soojema ning külmema tooni valik annavad võimaluse sobitada need erinevat stiili interjööridega — meeldib sulle siis skandinaavialik, minimalistlik, klassikaline või hoopis muu.

Põrandale annab jumet ühelipiline faasitud servadega eksklusiivne tammest laudparkett, mida saab valida kolme tooni hulgast. Loomulikud “defektid“, praod, oksakohad ja värvivariatsioonid lisavad interjöörile hubasust ning see on kahtlemata kordumatu. Täispuidust valgeks värvitud põrandaliistud sobituvad valgete tahveluste ja täispuidust aknaraamidega.

Ajaloolisele majale iseloomulikult on ka kamina paigaldamise võimalus, sest kui elad Nõmmel, siis ikka tahad, et toas oleks elav tuli — hubaste õhtute garantii.

Turvaline õueala ja panipaigad

Maja asub ruumikal krundil, siia mahub kenasti eraldatud ja turvaline puhkeala lastele ning parkimisvõimalus kümnele autole. Alati tekib ka teema, kus hoida oma asju — siin on see lahendatud panipaiga näol ja see kuulub iga korteri juurde.

Kokkuvõtvad märksõnad Kuljuse villa kohta kuvavad just seda, mis on pesa punumisel kõige olulisemad: privaatsus, vaikus, rohelus ja kvaliteet.

Maja arhitektuurse lahenduse autor on arhitekt Ivo Rebane Guru Projektist. Kuljuse Villa asub Rahumäe asumis Nõmme parkide, metsade ja spordiradade vahetus läheduses. Piirkonnas on hulganisti koole ja lasteaedu. Üle tee paikneb Rahumäe rongipeatus, tänu millele on ühendus südalinnaga väga kiire.

