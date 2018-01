Köök on kodu süda — köögisalongide TOP 5

Ammu on möödas ajad, mil köök oli kohaks, kus pelgalt kokata ja kärmelt nõusid pesta. Sellest on saanud pea iga kodu süda, kus mõnusalt aega veeta, külalisi võõrustada või pesamunaga koolitükke ragistada. Kuid ühes ajas muutunud funktsionaalsusega on kasvanud ka meie ootused ja nõudmised, mistõttu olemegi järgnevalt välja valinud salongid, mida tasub kindlasti külastada, et oma elamisse parim lahendus leida.

2006. aasta kevadel asutatud köögimööbliga tegeleva ettevõtte juured ulatuvad aastasse 1998. Selle ajaga on välja kujunenud just neile omased töövõtted ja parim furnituur, mis on praeguseks teinud firmast vaieldamatu turuliidri.

Ettevõte lähtub filosoofiast, et kvaliteedi arvelt järeleandmisi ei tehta. Nii kasutaksegi üksnes Euroopa juhtivate firmade mööblifurnituure, materjale ja tootmisseadmeid. Mööbel on vastupidav ja kvaliteetne ning sellele kehtib vähemalt kolme aasta pikkune garantii.

Kui enamasti tuleb vastupidavat ja praktilist kivist tööpinda kuni kuu oodata, paigaldab Knolle Köögid selle samal päeval mööbliga, et klient saaks oma uut kööki ikka kohe kasutama hakata. Vaieldamatuks boonuseks on seegi, et nii mööbli kui ka tehnika tellimisel toimetatakse mõlemad kliendini samal päeval ning ka juhul, kui tehnika on juba varasemast olemas, ei võeta selle paigaldamise eest mingit lisatasu.

Kui enamik mööblitootjaid võtavad 50% ettemaksu enne mööbli valmistamist ja ülejäänud osa tuleb tasuda enne paigaldamist, siis Knolle Köögid võimaldab eraisikutel teise osa tasumist alles pärast mööbli paigaldamist, et kliendid saaksid tutvuda oma uue mööbliga ja veenduda selle kvaliteedis.

Rohkem infot uuri siit.

Õigesti projekteeritud köök on kodu süda, rõõmustades meid veel palju aastaid. Seetõttu on oluline teada, kuidas head kööki valida. Just seda saladust Köögiarti spetsialistid mõistavad.

Individuaalselt projekteeritud köök on mitte ainult moodne, vaid tihtilugu suisa möödapääsmatu lahendus. Ostes valmiskujul köögimööbli, tekib enamasti vajadus kogu köök ringi planeerida, teinekord köögitehnikagi välja vahetada. Erinevalt valmislahendusest sobitub tellimuse järgi tehtud mööbel juba olemasoleva tehnika ning korteri interjööriga.

Suurte kogemustega Köögiarti spetsialistid lähtuvad projekti kavandamisel iga köögi iseärasustest. Materjalide, värvitoonide ja kõikvõimalike konstruktsioonide valik on sedavõrd rikkalik, võimaldades täita mistahes soove ning vajadusi. Köögimööbli tootmisel kasutatakse üksnes kõrgeima kvaliteediga tarvikuid usaldusväärsetelt tarnijatelt. Näiteks tööpinnad tulevad firmalt EGGER, vaieldamatult parimalt pakkujalt turul. Köökide südameks on aga kvaliteetsed seadmed Austria ettevõttelt BLUM.

Erilist tähelepanu pööratakse ka paigaldusele. Kliendile pakutakse täispaketti — lisaks köögimööbli paigaldamisele on vōimalik tellida kõik elektri-, veevarustus- ja ventilatsiooniühendused. Rohkem infot uuri siit.

Studio D-sign sisustussalong esindab Itaalia üht suurimat köögimööblitootjat Veneta Cucine’i, mis on kuulus oma trendikate materjalide kasutuse ning paindliku hinnapoliitika poolest.

Aastal 1967 alustanud Veneta Cucine on tänaseks täisautomatiseerinud kogu oma tootmise, pakkudes klientidele üle 40 köögimööbli mudeli. Tegemist on vägagi kvaliteetsete toodetega, millega kaasneb garantii tervelt viieks aastaks.

Salongis töötavad üksnes oma ala professionaalid, kes orienteeruvad mängleva kergusega erinevate stiilide vahel. Valik on mitmekülgne, lisaks kvaliteetsetele fassaadimaterjalidele saab kohapeal tutvuda erinevate töötasapindadega.

Koostööd tehakse nii Eesti kui ka Euroopa tunnustatud tootjatega, mistõttu on kõrge kvaliteet, disainlahenduste unikaalsus ja sisustuse mõistlik hinnatase alati garanteeritud. Kui valikud tehtud, jõuavad imelised köögid kliendini kõigest kuue nädalaga.

Stiilsete disainielementide ning teiste rohkete võimalustega saab tutvuda D-signi sisustussalongis (Narva mnt 63/2), kus asub ka sisearhitektuuri stuudio. Rohkem infot vaata siit.

VENDI köögisalong eristub oma pikaaegse, ligi 20 aasta pikkuse kogemuse, kõrge kvaliteedi ja individuaalse lähenemise poolest. Tänu moodsale tootmistehnoloogiale ja märkimisväärsele kvalifikatsioonile valmib siin mugav ning töökindel puit- ja korpusmööbel just täpselt nii, nagu klient seda soovib.

VENDI köögisalongis töötavad kogenud disainerid mõistavad köögi optimaalse sisustamise kunsti. Koostöös kliendiga sünnivad lugematu arvu mudelite ja stiilide hulgast kompaktsed lahendused, mis võtavad arvesse konkreetse kliendi võimalusi ning vajadusi. Oma ala tõeliste meistrite käe all valminud uue põlvkonna funktsionaalsed köögid paigaldatakse viisil, mis vastavad ka kõige rangematele normatiividele ja nõuetele.

Lisaks kvaliteetsele materjalile ning oma ala professionaalidele eristub VENDI köögisalong vägagi mõistliku hinnaklassi poolest, mis on püsinud pea muutumatuna alates ajast, mil Eesti läks üle eurole.

Kui on soov oma köök vastupidava, kvaliteetse ja nägusa mööbliga sisustada, tasub rohkem infot uurida siit.

Juba üle 15 aasta eritellimusel köögimööbli valmistamisega tegelenud ettevõte pakub täislahendust projekteerimisest paigalduseni. Meister, kes kliendi mööblit tehases tegema asub, paigaldab selle ka kliendi koju. Nii on kogu protsess professionaalsete meistrite käes ja vastutusel. See tagab köögi kvaliteedi kõikides etappides.

Koostööd tehakse üksnes usaldusväärsete tarnijatega ning kasutamist leiavad ainult keskkonnasõbralikud ja tervist mitte kahjustavad kvaliteetsed materjalid tunnustatud tegijatelt üle Euroopa. Aastate jooksul on Andi Mööblikoda oma Eestis asuvas tehases valmistanud üle tuhande viiesaja köögi, mistõttu jagub piisavalt kogemust mistahes keeruliste tellimuste täitmisel.

Sel aastal avab Andi Mööblikoda oma uuenduskuuri läbinud moodsa esindussalongi (Lootsi 3a), kus saab tutvuda hoolikalt läbimõeldud mööblinäidiste, moodsa köögitehnika ja laias valikus materjalidega. Kindlasti leiab iga klient siit oma maitese järgi sobiva lahenduse.

Eritellimusel köögi valmistamine on vastutusrikas töö — sel puuduvad standardid ja teinekord võib tegu olla üsna keerulise projektiga, mida tasub usaldada vaid oma ala meistritele. Rohkem infot leiad siit.