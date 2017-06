Tõhus ja kvaliteetselt paigaldatud aurutõke tagab katusele pika eluea

Aurutõke on lamekatuse ehitusel ülitähtis katusekonstruktsiooni osa. Ainult kvaliteetse aurutõkke paigaldamisega on võimalik vältida altpoolt ruumidest tuleva niiskuse imbumist katusekonstruktsioonidesse. Kvaliteetne aurutõke tagab katuse hea soojatakistuse, pikendades seejuures katuse eluiga.

Lamekatuste ehitusega tegelev Evari Ehitus on katuseid ehitanud juba üle 25 aasta. Selle ettevõtte tehtud töid näeb mitmel pool Eestis ja firma ehitajate käe all valmivad katused, kus on kasutuses maailma tipptehnoloogiad. Üheks viimaseks uuenduseks on uudse aurutõkkemembraani TECHNOELAST VB 500 SELFi kasutuselevõtt.

Evari Ehituse juhataja Rein Kala selgitab, et tegemist on alumineeritud auruisolatsioonmembraaniga, mis on ette nähtud auruisolatsiooni ehitamiseks tsingitud kandeprofiilplekist kandekonstruktsiooniga katusekonstruktsioonides. Seda materjali on eriti sobiv kasutada niiskete ruumidega ühiskondlike ja tootmishoonete katuste ehitamisel, kuid materjali on mõistlik kasutada ka normaalsete temperatuuri- ja niiskusrežiimiga hoonete auruisolatsiooniks.

Hiljuti valmis Evari Ehitusel esimene objekt, kus TECHNOELAST VB 500 SELFi kasutati. Tegemist on SEBE uue hoonega Tartus, kus hakatakse busse hooldama ja pesema. „Seda materjali on sobiv kasutada just suurema niiskusega ruumide kohal, kus veeauru probleem on tavapärasest oluliselt kriitilisem ehk suurema kaaluga. Sellistes kohtades tuleb aurutõkkesse suhtuda eriti hoolikalt, sest kui aur satub katusekonstruktsiooni, halvendab sinna sattuv niiskus oluliselt katuse soojapidavust, põhjustab hallitust, hakkavad toimuma veel muud mittesoovitud arengud,” räägib Kala. „Katuse kestvuse ja pika eluea seisukohalt on ülimalt tähtis takistada niiskuse liikumist katusekonstruktsioonidesse. Olgu see niiskus pärit siis kas katuse pealt või katuse alt.”

Palju eeliseid

Võrreldes varem kasutatud nn traditsiooniliste aurutõkkematerjalidega on sellel membraanil mitmeid eeliseid. Seda on lihtsam paigaldada, kuna jäävad ära mitmed senised töölõigud – pole tarvis teha auruisolatsioonile aluspõhja, õmblusi teibiga kinni kleepida ega soojusisolatsiooni lõigata. Selle membraani paigaldamine on lihtne ja kiire. Seega edenevad tööd katusel kiiremini, materjali kulub vähem (pole vaja teha erinevaid lisakihte) ja tekib ka vähem jäätmeid.

Materjal on iseliimuv, mis omakorda väldib selle, et õmblused võivad ebakvaliteetse paigaldamise tõttu jääda mittetihedaks. Just selliselt lekkida võivad kohad on traditsioonilisel viisil ehitatud aurutõkkel nõrgaks kohaks.

TECHNOELAST VB 500 SELF on mõeldud kasutamiseks bituumen- ja polümeerkattematerjalidega lamekatuste ehitamiseks. Eriti sobilik on see materjal suurema niiskusega hoonetes, kus selle materjali tõttu väheneb kondensaadi teke miinimumini.

Lisaks kõigile nendele headele omadustele on see aurutõke ka mehaaniliselt vastupidav – see ei lähe katki, kui paigaldamise ajal selle peal kõndida. „Eesti turul on see materjal uudne ja seda esitleti esmakordselt sel kevadel Tallinna ehitusmessil. Meie näeme, et tegemist on väga innovatiivse ja väärt tootega just seetõttu, et paigaldamine on niivõrd lihtne ja kiire ning ainuüksi juba see välistab paigaldusel tekkida võivad vead, mis hakkavad muidu ajapikku katuse omanikule suuri probleeme valmistama,” lisab Kala.

Lõuna-Eesti juhtiv lamekatuste ehitaja OÜ Evari Ehitus asutati 1991. aastal.