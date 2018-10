Milline on tõeliselt nutikas ja energiasäästlik küttesüsteem eramaja jaoks?

Küttesüsteemi valik on tavaliselt üks olulisemaid otsuseid oma maja ehitades. Põrandaküte on levinuim küttelahendus, mis on kasutusel peaaegu igas uues ehitatavas majas ning populaarne ka vanemate hoonete renoveerimisel. Põhjendus on väga lihtne — korralikult projekteeritud ja tänapäevaste nutikate põrandakütte automaatika lahendustega seotud põrandaküttesüsteem tagab kodus soojuse ja hea kliima mugavalt ning energiasäästlikult. Lähemalt räägib terviklikke küttesüsteeme pakkuva Uponori spetsialist Jüri Püss.

Põrandakütte puhul on plusse rohkem ja miinuseid tegelikult peaaegu polegi – ühtlane ja optimaalne soojusjaotus, vähem tolmu ringlemist, parem niiskuse tasakaal ja tervislikum sisekliima ning vabad põranda- ja seinapinnad annavad arhitektuurilise vabaduse. Nii pole tänapäeval enam küsimus mitte selles, kas valida küttesüsteemiks põrandaküte, vaid selles, millise põrandaküttelahenduse kasuks otsustada. Valikus on variante erinevaid ja see oleneb tarbija eelistusest. Suurte pindade puhul on üks energiasäästlikumaid viise vesipõrandaküte. Lisaks aitab kulusid kokku hoida süsteemi ühendamine taastuvenergiaallikaga nagu näiteks maaküte. Kogu süsteemi teeb aga mugavaks, targaks ning eriti energiasäästlikuks selle ühendamine tänapäevase nutika juhtimissüsteemiga. Vaatamegi siinkohal vesipõrandakütte ja automaatika plusse lähemalt.

Vesipõrandaküte loob täiusliku sisekliima

Küttesüsteemi täislahendus, kuhu on liidetud veepõhised süsteemid põranda-, seina- ja lagikütteks ning samuti hoone jahutuseks, on koos kvaliteetse automaatikaga täiusliku sisekliima alustala. Hoone konstruktsioonidesse peidetav lahendus on tänu kiirgusküttesüsteemide madalale töötemperatuurile kõige energiasäästlikum viis hoones sooja või jahedat õhku edastada.

Selline süsteem jälgib oma tegevuseks pidevalt kõiki vajalikke andmeid alates välistemperatuurist, suhtelisest õhuniiskusest, pealevoolutemperatuurist kuni seinatermostaadini ning võimaldab nii juhtmetega kui ka juhtmeteta ühendusi. Seejuures on tegemist iseõppiva süsteemiga, mis pakub peale mugavuse ja mõnusa sisekliima ka olulist energiasäästu tänu kütte- või jahutusenergia dünaamilisele jaotamisele.

Nutikas automaatika annab energiasäästu ja raha kokkuhoiu

Põrandakütte mugavusi kui ka energiasäästu maksimeerib korralik automaatika. Üks selline nutikas iseõppiv põrandakütte juhtimise süsteem on näiteks ainulaadsetel tarkvaraalgoritmidel arendatud Uponor Smatrix, mis garanteerib tubades soovitud temperatuuri aasta läbi ning annab olulise energiasäästu ning raha kokkuhoiu. Automaatne tasakaalustus jälgib pidevalt olude muutumist nii hoones kui ka väljas. Katse-eksituse meetodil põhinev käsitsi tehtav tasakaalustus ei saa iial nii efektiivne olla, ent automaatne tasakaalustus optimeerib regulaarselt iga ruumi kütteringi ja arvutab välja energiahulga, mis tagab seal ettenähtud temperatuuri. Smatrix põrandakütte automaatika koos uute Smatrix Style disain-nutitermostaatidega annab võrreldes tasakaalustamata süsteemiga kuni 20% energiakulu kokkuhoidu!

Vaata videost, kuidas aitab automaatne tasakaalustamine energiat säästa?



Soojust saab reguleerida tubade kaupa

Vesipõrandakütte üks tähtsamaid näitajaid on ökonoomsus, mis suureneb automaatika olemasolul võimalusest tubade temperatuure operatiivselt nii distantsilt kui ka kodus olles vastavalt vajadusele seadistada.Tänu Uponor Smatrix Style digitaalsetele termostaatidele ja spetsiaalsele nutirakendusele saab kas seinal asuvalt näidikult või nutiseadmes olevast rakendusest Smatrix App mugavalt jälgida ja muuta ruumide temperatuure.

Uponor Smatrix automaatika juhtmevaba versioonil on võimalik temperatuure eemalt juhtida. Uponor

Termostaadid kui nutikad disainielemendid

Uponor Smatrix Style termostaadi disainlahendus on meele järgi ka kõige nõudlikumale kasutajale. Eriti õhukeses (8mm) termostaadis on ühendatud moodne disain ja täiustatud mõõtetehnoloogia. Valikus on musta ja valget värvi termostaat, mis teeb selle sobitamise lihtsaks igasse elukeskkonda. Smatrix Style kasutuslihtsus ja disain on saanud ka tunnustuse. 2017. aasta sügisel sai nuti-disaintermostaat Smatrix Style pärjatud ühe rahvusvaheliselt hinnatuma innovatsiooniauhinnaga Plus X Award neljas kategoorias: kõrge kvaliteet, disain, kasutuslihtsus ja ökoloogia. Koduomanikule on peale eeltoodu kindlasti olulised ka lihtne paigaldamine, seadistamine ja hooldamine. Olemasolevad täpsed juhendid annavad tarbijale võimaluse ka ise paigaldada.

KODUOMANIKU KASUTUSKOGEMUS Uue eramu omanik Mait Vaiksaar lasi oma koju maksimaalse mugavuse ja kokkuhoiu saavutamiseks paigaldada Uponori vesipõrandakütte ja põrandakütte automaatika koos uute Smatrix Style disain-nutitermostaatidega. „Energiakulu on tasakaalustamata süsteemiga võrreldes kuni 20% väiksem! Spetsiaalse rakenduse abil saan temperatuuri mugavalt ja operatiivselt reguleerida ka kodust eemal olles,” seletab ta ning rõhutab, et oluline on võimalus temperatuuri tubade kaupa sättida.



Vaiksaar soovis digitaalseid termostaate, et oleks juba eemalt seinale vaadates selgelt näha, mis temperatuur toas parasjagu on. „Olin veendunud vesipõrandakütte ökonoomsuses, mis sai valiku puhul määravaks, ja see lahendus tundus ka maja sisekliima jaoks parim valik. Väga mugav on see, et kui näiteks mõnda tuba tihti ei kasuta või lihtsalt tahta mõnes ruumis jahedamat temperatuuri, on seda väga lihtne toa kaupa reguleerida. Kui on perega puhkusele või lihtsalt pikaks nädalavahetuseks maale minek, on lihtne kogu majas temperatuur ühe nupule vajutusega mõned kraadid madalamaks keerata ning enne kojusõitu telefonist või arvutist jälle kõrgemaks tõsta.”

Uponor

Diagnostikafunktsioon leiab üles kõik anomaaliad

Uponor Smatrix on ettenägelikult varustatud ka diagnostikafunktsiooniga, mis leiab üles mugavustemperatuuri saavutamist segavad probleemid. See muudab veaotsingu kiireks ja lihtsaks ning loomulikult vähendab ka energiatarvet. Veel saadab süsteem kohe ka koduomaniku telefonile alarmi, kui mõnel termostaadil langeb temperatuur alla määratud kraadide. Peale nutiseadme saab ruumide temperatuure seadistada ja jälgida ka tsentraalsel juhtpaneelil asuva puutetundliku ekraani kaudu.

Andurid arvestavad nii välis- kui ka sisetemperatuuri reaalajas

Oluline on, et üks intuitiivne seade juhiks kogu süsteemi. Enam ei ole vaja keerukat seadmestikku, sest Smatrix Style’i erakordselt täpsed mõõteandurid tajuvad nii õhu- kui ka kiirgustemperatuuri ja suudavad seetõttu täpsemalt mõõta soojuslikku mugavust ja reguleerida seda nii, et saavutada parim mugavustase. Termostaadid võtavad arvesse ka ajutise iseloomuga soojusallikaid, nagu kamin, ja kontroller reageerib sellele energiaimpulsi pikkuse ümberarvutamisega.

Vaata videost, millist mugavust pakub sulle Smatrix Style disaintermostaat!



Sobib nii ehitatavasse kui ka renoveeritavasse majja

Võrreldes muude ruumipõhiste juhtimissüsteemidega säästab Uponor Smatrix automaatikalahendus energiat kuni 6%, võrreldes tasakaalustamata süsteemidega 12% ning tasakaalustamata süsteemidega, millel puudub ruumipõhise juhtimise funktsioon, 20%.

Need on numbrid, mis peaksid igaühe mõtlema panema. Plussiks on ka see, et Uponor Smatrixi ruumipõhise juhtseadme standardvarustus võimaldab teha nii juhtmeta kui ka juhtmega ühendusi ehk süsteem sobib ideaalselt nii alles planeeritavasse kui ka renoveeritavasse majja.

Küttesüsteem on integreeritud jahutuslahendusega

Kuna kodud vajavad üha rohkem jahutussüsteemi, hõlmab Smatrix ka integreeritud jahutuslahendust. See sisaldab kõiki juhtkomponente ja funktsioone, mida on vaja optimaalse jõudlusega põrandjahutuseks, ning selle valmidus ei too lõppkasutaja jaoks kaasa lisakulusid.

Seejuures ei vaja Smatrix eraldi niiskusandurit, tänu millele vähenevad kulud ning koordineerimisele ja programmeerimisele kuluv vaev. Nagu öeldud, on Smatrix süsteeme lihtne sobitada olemasolevate seadmetega, mis võimaldab ka vanemat süsteemi automaatselt tasakaalustada, et kütte- ja jahutuslahendus oleks mugav ning energiasäästlik.

Oluline põrandakütte valikul

Kokkuvõtteks võib öelda, et tänapäeva põrandaküttesüsteem peab olema piisavalt tark ja võimekas, et keerulised arvutused sinu eest ära teha, tagamaks parim sisekliima ja madalad kulud. Kindlasti peab süsteem olema lihtsasti paigaldatav ja seadistatav ning maksimaalse mugavuse saavutamiseks nutiseadme kaudu juhitav. Automaatikata, käsitsi seadistatav põrandaküte on ajalugu, sest see kulutab liiga palju energiat ja vaeva ega taga piisavalt head sisekliimat.

Loe lisa Uponor Smatrix põrandakütte süsteemide ja automaatika kohta: www.uponor.ee/ruumitemperatuuri-juhtimine ja leia endale lähim edasimüüja.

Uponori põrandakütte ja Smatrix automaatika eelised Kõikehõlmav süsteem sobib nii põrandakütteks kui ka -jahutuseks.

Paigaldus nii ehitusjärgus olevasse hoonesse kui ka renoveeritavasse majja. Ei kahjusta tapeeti ega põrandat.

Süsteem vastab jätkusuutlikkuse ja energiatõhususe tulevikunõuetele.

Säästab energiat kuni 20% võrreldes tasakaalustamata süsteemidega, millel puudub ruumipõhise juhtimise funktsioon.

Pidev automaatselt iseoptimeeriv temperatuuri juhtimine – energiasääst ja sobiv kliima.

Mugavalt ja operatiivselt telefonist või arvutist Uponor Smatrix rakenduse kaudu (kaug)juhitav.

Süsteemi kasutusiga on pikk.

Aastakümnete pikkune kogemus.

Tehniline tugi.