Kõik vajaminev energia ühest kohast

Ajal, mil energiaressursside ammutamine ja tarbimine pakub rohkem valikuid kui eales varem, on Alexela turule toonud unikaalse võimaluse, mis katab kogu pere energiavajadused.

Ligi poolteist aastat tagasi loodud kasutajasõbralik Alexela Kodupakett kujutab endast 360-kraadilist energia täislahendust. Selle kodupaketi raames saavad kliendid tarbida erinevaid energialiike — nagu näiteks elektrit, kütust, maa- ja balloonigaasi, samuti tanklatoitu — turu parima hinnaga. Teisi sõnu saab kogu vajamineva energia kätte ühest kohast, ühe paketiga ja seda kõike veel märksa soodsamalt. Kusjuures Alexela koostööpartnerite juures kehtivad lisaks täiendavad eelised.

Mis kasu on terviklikust energialahendusest?

Alexela Kodupakett on vajalik kõigile neile, kes soovivad osta oma kodule elektrit või maagaasi, kasutada toiduvalmistamisel balloonigaasi, tankida autokütust või osta tanklast sööki-jooki. Kõige olulisem on kliendile kasutajamugavus — kogu energia saab kätte ühest kohast ning kokkuvõttes on see lihtne ja soodne.

Alexela

Lisaks saab paketi raames soodsamalt osta või rentida Alexela gruppi kuuluva ettevõtte Tiki haagiseid, kasutada Jazz pesulate teenuseid ning osta vajalikke tarvikuid ja autokaupu.

Kui autot ei ole

Alexela on küll eelkõige tuntud tanklaketina, omades tänaseks juba 102 tanklat, kuid sellegipoolest on ettevõttel pakkuda palju ka neile, kes autot ei oma. Näiteks saab selline koduomanik osta oma elektri ja maagaasi soodsamalt, samuti on koostööpartneritel häid pakkumisi nii kodu kindlustamiseks kui ka -valveks.

Lisaks tasub kindlasti Tallinna kesklinna sattudes läbi põigata Vabaduse väljakult, kus asub ilma tanklata täiesti uudse kontseptsiooniga kohvik-pood, kus kehtivad hõrkudele kohvijookidele head pakkumised.

Kuidas liituda?

Alexela Kodupaketiga saavad liituda kõik soovijad — nii olemasolevad Alexela kliendid, kui ka need, kes siiani Alexela teenuseid veel tarbinud ei ole.

Kodupaketiga liitumiseks tuleb vaid Alexela Energiaga elektri- või maagaasileping sõlmida. Seda saab teha Alexela kodulehel või helistades klienditeeninduse telefonil 640 8088.

Need Alexela kliendid, kes sooviksid edaspidi Kodupaketi eeliseid kasutada, peaksid tellima endale Kodupaketi Sooduskaardi, võttes Alexelaga ühendust ülal mainitud viisidel.