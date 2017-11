Kodu Viimsirahus - pealinna ja mere lähedal

Pirita ja Viimsi piiril asuv Viimsirahu elamukompleks on ideaalne neile, kes hindavad rahu, vaikust ja turvalisust. See sobib väga hästi lastega peredele. Vahetult elamukompleksi kõrval on imekaunis maa-ala metsatukkade ja parkidega – mõnus koht elamiseks. Väikse jalutuskäigu kaugusel asub ka suurejooneline Põhjakonna trepp.

Põhjakonna trepp ühendab Lubja ja Pärnamäe külad Haabneeme keskusega. Tegemist jagub piirkonnas nii täiskasvanutele kui ka lastele. Läheduses on mitmekülgsed sportimisvõimalused, energit saab ammutada Soosepa rabast ja muidugi on magnetiks meri. Suurepäraseid tegevusi jagub aasta läbi, sest Viimsi valla keskusest on kujunenud tõeline meelelahutusoaas: kino, kohvikud-restoranid, spaad, seikluspark, noortekeskus, kardirada, kaubanduskeskused jne. Igaühele midagi.

Suureks boonuseks on hea transpordiühendus nii valla sees kui ka Tallinnaga.

Energiatõhus ja mugav kodu

Viimsirahu residentsidel on B energiamärgis, seda tänu ehitustehnoloogiale ning autonoomse kütte- ja ventilatsioonisüsteemide lahendusele. Igas korteris on eraldi soojuspump, tarbeveeboiler, elektri- ja veearvesti, mis garanteerivad madala energiakulu. Elumaja igasse ruumi on paigaldatud eraldi reguleeritav põrandakütte termostaat, mis aitab hoida kogu pere tervist. Siseviimistluses on võimalik valida kolme erineva paketi vahel.

Uus Maa Kinnisvarabüroo

Betoonplokkidest välis- ja siseseinad tagavad hea veeauru läbilaskvuse ja võimaldavad majal „hingata“. Välisseinte topeltisolatsioon on 250 mm ja kaitseb rannikutuulte ja talvekülma eest. Suurepärane heliisolatsioon ei lase tänavamüral rahu häirida.

Uus Maa Kinnisvarabüroo

Planeering ja interjöörilahendus on hoolikalt läbi mõeldud. Elamise võib tinglikult jagada kaheks tsooniks – avatud ruumid kõigile pereliikmetele ja privaatsem olemine magamistubades. Kodu südameks on kamin, mis muudab atmosfääri tõeliselt hubaseks – võid nautida õhtuseid perekondlikke kogunemisi kodukolde ees. Igas elamises on ka oma saun, mis aitab pärast rasket päev lõõgastuda või kus on hea nädalavahetustel sõpradega aega veeta.

Uus Maa Kinnisvarabüroo

Igale boksile on ette nähtud 2–3 parkimiskohta, mille tasu sisaldub elamu hinnas. Kui sul on aga elektriauto, siis meeldib sulle ka kindlasti unikaalne võimalus laadida autot kodu lähedal!

Elamukompeksii loomisel oli kõige olulisem luua eluterve ja turvaline keskkond. Ja mis peamine – selline elukeskkond võimaldab tõeliselt lõõgastuda. Seda nii üksi kui ka kogu perega koos.

Uus Maa Kinnisvarabüroo

Valminud on elamukompleksi teine etapp, mis kutsub uudistama.

Vaata lähemalt www.viimsirahu.ee