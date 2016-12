Uudista — need on huvipakkuvamad kodud aastal 2016

Armas ja romantiline maakodu Keila lähedal

2016. aasta huvipakkuvamate kodude iseloomustuseks võib öelda, et tegemist on valdavalt eksklusiivsete interjööridega eluasemetega, kus tähelepanu köidavad omanäolised lahendused. Hinnaklaas on väga lai — mõnekümnest tuhandest kuni veidi üle miljoni. Vaata lähemalt, milliseid kodusid vaadati City24 kinnisvaraportaalis kõige rohkem.

Luksuslik kahekorruseline eramu panoraamvaatega merele, Tallinn, 1 050 000 €

Maja on kapitaalselt renoveeritud ning materjalideks on kasutatud ainult kalleid disainelemente ja kvaliteetset tehnikat. Huvi korral rohkem pilte ja infot SIIN.

Eksklusiivselt kujundatud kahetoaline korter Tallinna kesklinnas, Tallinn, 112 000 €

Koostöös sisekujundajaga on kvaliteetse siseviimistlusega korteris kasutatud ainult parimaid materjale, mis on valmistatud eritellimusel. Huvi korral rohkem pilte ja infot SIIN. Suure kinnistuga eramu Pirita supelranna ääres, Tallinn, 990 000 €

Eramu arhitektiks on Meelis Press. Kinnistu on hooldatud, kõrghaljustus, lisaks eraldi asetsev suveköök-grillimaja. Huvi korral rohkem pilte ja infot SIIN. Armas ja romantiline maakodu Keila lähedal, Harjumaa, 169 000 €

Tegemist on vana puitmajaga (ehitusaasta 1920), mis on täielikult renoveeritud. Huvi korral rohkem pilte ja infot SIIN. Näidiskorter, Tallinn, 47 200 €

Näidiskorter CENTRAL RESIDENCE uusarenduses, mis paikneb Lasnamäe kõige kiiremini areneva piirkonna südames. Huvi korral rohkem pilte ja infot SIIN. Vaata ka inspireerivaid kodusid välismaal — loetumad lood moodnekodu.ee portaalis aastal 2016.

