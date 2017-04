Murevaba muruniitmine kogu eluks

OÜ Saestuudio pakutav robotniidukite täisteenindus on viimastel aastatel muutunud aina populaarsemaks: kevadel pannakse Husqvarna robotniiduk aeda tööle ja sügisel viiakse see täishoolduse tegemiseks talvekorterisse. Maaomanik võib muruniitmise mure igaveseks unustada.

Tallinnas asuv Husqvarna toodete edasimüüja Saestuudio OÜ on võtnud murevaba muruniitmise oma südameasjaks ja paar hooaega tagasi alustatud robotniidukite täisteenindus on leidnud klientide seas sooja vastuvõtu.

„Sisuliselt võib Husqvarna robotniiduki ostja muruniitmise täiesti ära unustada. Me tuleme kohale, paneme piirdekaablid maha, seadistame roboti töökorda ja anname garantii, et see töötab tõrgeteta. Kui klient soovib, käime hooaja sees ka terasid vahetamas ning sügisel viime selle enda juurde hoiule. Teeme robotile täishoolduse ning ladustame selle sobiva temperatuuriga ruumi, et kevadel taas tõrgeteta uuele hooajale vastu minna,” selgitab Saestuudio müügikonsultant Allan Heiberg.

Foto: Saestuudio





Tüütu kohustus asendub kvaliteetajaga

Tema sõnul on muruniitmine muutunud paljudele tüütuks kohustuseks ja sellele kuluva aja vabastamine muudeks tegevusteks on suur kergendus. Üha enam ostetakse robotniidukeid ka oma vanematele või vanavanematele, kellele on muru hooldamine tervislikel põhjustel raskeks muutunud.

Tänapäeva mururobotid on juba nii nutikad, et teavad ise, millal on vaja „tööle” minna, millal mitte. Lihtsam variant on panna taimeriga sobiv niitmissagedus paika, kuid põuasel ajal, kui rohi eriti ei kasva, on muru kõrguse automaatsest tuvastamisest kindlasti kasu.

Heibergi sõnul on Husqvarna robotniidukite arendamisega tegelenud kõige kauem ehk üle 20 aasta ning areng kestab pidevalt. Tootjale on alati olnud väga oluline, et robot töötaks vaikselt. „See peab saama toimetada ka öösel ehk kui suvel on aknad lahti, ei tohi selle töö häirida ei enda ega ka naabrite und.”

Üks robotniiduk on suuteline korras hoidma kuni 5000 m2 ala ja see saab erinevatel tasapindadel paremini hakkama kui näiteks murutraktor. Viimane oma laia niidukiga eeldab üsna siledat maad, kuid kitsas robot kohaneb erinevate pinnavormidega paremini. Samuti on see suuteline toimetama kitsamates kohtades, erinevate puude ja põõsaste vahel ning vajadusel saab kaabeldusega tema tegevusala piirata. Näiteks tiikide ja maani ulatuvate okstega põõsaste ümbruses.

„Kui maalapp on suurem kui 5000 m2, saab selle korrashoiu lahendada mitme robotiga. Meile on seni suurim ala olnud 22 000 m2, kuhu paigaldasime viis robotit,” selgitab Heiberg ja lisab, et reeglina jäävad krundid ikka mõne tuhande ruutmeetri piiresse ja seal saab üks robot vabalt hakkama.





Keskmine kulu ainult 54 eurot aastas

Robotniiduki ülalpidamiskulud on aja kokkuhoiule lisaks ka rahaliselt madalamad kui sisepõlemismootoritega niidukitel. Seda kasvõi juba kütusekulu arvelt. Elektrikulu, mis laadimisjaamas roboti aku täitmisele kulub, on üsna marginaalne. Samuti ei maksa palju terad, mida on soovitatav hooaja jooksul vahetada kaks-kolm korda.

„Husqvarna robotile läheb alla kolm kahepoolset lõiketera ehk see ise reguleerib, kumba pidi terad ringi käivad, et need kuluksid ühtlaselt. Tagavarateri müüakse üheksateraliste komplektidena ehk sellest piisab kogu hooajaks. Maksab see komplekt aga ainult 17 eurot,” selgitab Heiberg, kelle sõnul on nad oma kogemustele tuginedes kokku löönud ühe robotniiduki kaheksa aasta keskmise kulu koos hoolduse, elektrikulu, uue aku ja teradega ning saanud summaks 54 eurot aastas. „Ainuüksi kütusele kulub sisepõlemismootoritega niidukitel rohkem, rääkimata hooldusest jms.”

Robotniiduki varastamine on mõttetu!

Saestuudio tegevjuht Tarmo Ojamäe kinnitusel on kümne aasta jooksul olnud ainult mõni üksik robotniidukite vargusjuhtum, kuid varastel ei ole olnud nende niidukitega mitte midagi peale hakata. Ühtlasi on kindlustusfirmad võtnud praeguseks mururobotid kodukindlustuspaketi koosseisu.

Kui kaitstud on robotniidukid varaste eest?

Tarmo Ojamäe

Foto: Saestuudio

Võib öelda, et rohkemgi kui maja ees seisev auto. Esiteks on see seadistatud töötama ainult kindlal territooriumil koos kindla laadimisjaamaga. Isegi kui see varastatakse ära koos jaamaga, on vaja selle mujal tööle panemiseks PIN-koodi, mida saab ainult esindusest. Et seda saada, peab inimene aga tõestama dokumentaalselt, et see niiduk kuulub tõepoolest temale. Ühtlasi on meil üle-Euroopaline must nimekiri ehk kui keegi teatab roboti vargusest, saavad sellest kohe teada kõik esindused. Sestap ei tasu mingil juhul osta järelturult ilma dokumentide ja PIN-koodita robotniidukit. Isegi heauskse ostjana on seda hiljem sisuliselt võimatu tööle saada.

Kas neid on võimalik ka kindlustada?

Jah, oleme suutnud kindlustusseltsidele selle vargakindlust piisavalt tõestada ja praegu saab juba robotniidukit lisada oma kodukindlustuspaketti. Küll aga oleme alati soovitanud robotit ostes see detail oma kodukindlustuse seltsilt üle täpsustada ning kui tõesti juhtub, et tekib mingi vastuseis, siis küsida kasvõi uut kindlustuspakkumist sellisest seltsist, kus sellega probleeme ei ole.

Kui palju robotniidukid maksavad?

Nende hinnad algavad 1100 eurost ja lõppevad 4500 euro juures. Kuna aga nende ülalpidamine on odav, siis pikemas perspektiivis tasub see investeering end ära. Kõige olulisem väärtus on aga just aeg, mis niitmise kohustuse arvelt vabaks jääb.

Kas robotniidukit saab ka ise paigaldada?

Põhimõtteliselt saab, kui selleks on huvi ja kui soetada vastav paigalduskomplekt. Reeglina ei tule see aga odavam, kui lasta meil masinaga kaabel maasse panna. Masinkaabelduse puhul puuduvad kaabli klambrid, mis võivad maksta kokkuvõttes pea sama palju kui masinpaigaldus. Ühtlasi anname muidugi kaasa garantii, et süsteem tõepoolest töötab nii, nagu peab.

Kuidas ma saan teada, kui robotiga on tekkinud mingi tõrge?

Vahel harva tuleb tõepoolest ette, et mõni mänguasi või aiatööriist ununeb murule ja robot suudab nii õnnetult selle otsa ronida, et ei pääse enam liikuma. Uuematele mudelitele saab aga paigaldada juba nutitelefoniliidese, kust saab GPS-i kaudu jälgida selle liikumisi ja kui tekib mingi anomaalia, tuleb selle kohta kohe telefoni vastav teade.

Kui kaua on Saestuudio juba robotniidukitega tegelenud?

Kokku kümme aastat ehk hetkest, mil esimesed mururobotid meil müügile jõudsid. Alguses suhtusid inimesed neisse arusaadavalt üsna ettevaatlikult, kuid viimastel aastatel on aru saadud, et see on täiesti töötav nähtus, mis aitab kokku hoida nii aega kui ka raha.

