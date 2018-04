Milline muruseeme valida?

Aprillilumi ja vihmad on teinud maa kenasti niiskeks. Kui läheb veidi soojemaks, saab hakata muru rajama. Muruseeme hakkab idanema siis, kui mulla temperatuur on ca +6 kraadi ja ööpäevane õhutemperatuur ca +10 kraadi. See aga ei tähenda, et varem külvata ei või. Võib küll, aga muruseeme ei hakka lihtsalt varem idanema.

Aga kuidas leida kõige sobivam seemnesegu? Muruseemne valik on ju suur

Enne kui lähed muruseemet ostma, tee kindlaks kaks asja: millised on looduslikud tingimused muru kasvukohal ja kui palju hakatakse muru tallama. Kõige sagedamini vajatakse seemnesegu koduõue muru jaoks. Kui koht on päikeseline või kergelt varjuline, pinnas parasniiske ning õuemuru ei kasutata spordiplatsina, sobib sinna mõni universaalsegu. Sellised segud koosnevad tavaliselt punase aruheina vormidest ja aasnurmikast. Näiteks Horticomi Trallimuru ja Barenbrugi kodumuru Green Universal.

Punasel aruheinal on kolm vormi: puhmikuline, võsundiline ja lühivõsundiline. Need annavad murule tiheduse, seega tasub alati pakendilt uurida, kas seemnesegu neid sisaldab. Sellise koostisega segud on eriti head. Puhmikulist punast aruheina sisaldavad Mõisamuru, Trallimuru ja Talumuru, Barenbrugi kodumuru Green Universal.

Aasnurmikat peab palju olema murusegudes, mida kasutatakse tiheda tallamisega koduõues, spordi- või mänguplatsina. Kui aasnurmikat on vähe, siis muru tugevale tallamisele vastu ei pea. Pööra sellele kindlasti muruseemet ostes tähelepanu, kuna müügil on ka selliseid spordimuru segusid, kus aasnurmikat on väga vähe või pole seda üldse. Aasnurmikat sisaldab näiteks Trallimuru 20% ja Barenbrugi spordimuru Super Sport 50%.

Mõni universaalsegu sisaldab ka valget ristikut. See sobib neile, kes tahavad õuele looduslikuma ilmega muruvaipa ja ei karda mesilasi, keda nektaririkkad õienutid kohale meelitavad. Valge ristik õitseb kogu suve maist septembrini. Valget ristikut sisaldab Talumuru.

Mänguplatsile külva spordimuru

Kui õues mängib pidevalt palju lapsi või kui muruväljakut kasutatakse sportimiseks, tuleb valida mõni spordimuru seemnesegu. Trallimurusse ja spordimurusse Super Sport valitud kõrrelised kannatavad ära ka tugevama tallamise.

Eesaeda ilumuru

Eesaias ja mujal esinduslikus kohas võiks olla eriti kaunis peenelehine, tihe ja madal (2–3 cm) muruvaip. Sellise muru saab kõrgema klassi murusegust. Üks selline segu kannab nime Mõisamuru, mis sisaldab suurel hulgal punast aruheina. Samas tasub teada, et ilumuru vajab väga palju hoolt, muidu ta kaunis ei püsi. Seda tuleb nädalas vähemalt üks kord pügada ja suvi läbi korralikult väetada.

Kui õuel on päikest vähe

Varjulisemasse paika läheb vaja varjumuru segu. Pakendil olev nimi “Varjumuru” ei tähenda aga siiski seda, et muru sügavas varjus kasvaks. Täiesti pimedas ei kasva ükski murutaim, sinna on targem istutada hoopis varjulembesed pinnakattetaimed.

Varjumuru segud on mõeldud poolvarjulise koha jaoks, nad on veidi väiksema tallamiskindlusega kui universaalmurud. Samas võib varjumurusegu edukalt kasutada ka päikeselisel kohal. Üheks selliseks on näiteks Barenbrugi varjumuru Shadow Gazon.

Kui muruvaipa on vaja kohe

Mõnikord on vaja hästi ruttu saada rohelist pinnakatet, näiteks parandada talvekahjusid, uuendada vana muru, külvata muru ajutiseks (nt umbrohu tõkestamiseks) jne. Sellise seemnesegu nimi võibki olla Kiirmuru või Muru-uuendussegu. Üheks selliseks on näiteks Branbrugi Fast Wonderlawn. Kiirmuru segudesse valitud liigid arenevad soodsates oludes väga kiiresti (nt karjamaa raihein), kuid tasub teada: selline muru on talveõrnem ja lühiealisem ning vajab mõne aasta pärast uuendamist.

NB! Pane tähele, et muruseemnetel on olemas erinevad pakendid. Keskmiseks kulunormiks võiks arvestada 1 kg muruseemet ca 50m2 jaoks.

Kõik Horticomi murusegud on valmistatud spetsiaalselt Eesti ilmastiku jaoks, st nad on talve- ja põuakindlad, sobivad meie kliima ja mullastikuga. Murusegud on koostatud Eesti spetsialistide kaasabil ning pakki pannakse ainult väga hoolikalt valitud seemned.

Igal murukõrrelisel on oma iseloom