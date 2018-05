Kümme enam levinud moodust aiamaja kasutamiseks

Et suvel veedetakse rohkem aega aias, võib tekkida idee ehitada aeda majake või paviljon, garaaž või mõni muu puitehitis. Aiamaja24 tutvustab kümmet parimat varianti, milleks aiaehitist kasutada saab. Ühtlasi pakub välja ideid, kuidas aiahoone võiks rikastada teie igapäevaelu; kuidas kavandada uue ehitise suurust, et see mitte ainult ei täidaks algselt teie mõtetes mõlkunud otstarvet, vaid sobiks ka erinevateks vajadusteks, mis tulevikus tekkida võivad.

Üsna sageli ei jää aiamajakese kasutusotstarve samaks. Alguses võib see olla plaanitud puhkuseks, kuid mõne aja pärast võite avastada, et aiamajakeses on väga mõnus teha kontoritööd. Sel juhul võite olla rõõmus, et olite valinud majakese kahe suure kena akna ja puitpõrandaga, sest tahate nüüd paigutada siia laua ja mõned vajalikud seadmed, et nädalalõppudel kontoritööd teha. See on ainult üks näide.

Kirjeldame nüüd lühidalt kümmet aiaehitiste levinuimat kasutusotstarvet.

1. Aiamaja on ideaalne aianduskeskus

Aiamaja pole ainult hädavajalik kuiv ja turvaline panipaik aiatööriistadele, selleks sobib iga soodne kuur. Väikesel terrassil võib olla ka mugav lamamistool, kus võite puhata ja oma kätetööd imetleda, käes tass teed, mis on keedetud väikesel pliidil selles samas majakeses.

Aiamajas võib olla valamu ja veevärk kätepesuks ning voolik kummikute pesemiseks, võivad seista külvikastid seemnetega, mida soovite idandada varjulises kohas.

Veidi soojustust pakub võimaluse kasutada ehitist ka külmematel aastaaegadel, näiteks saate seal lihtsa elektrilise külmavalvuri kaasabil talvitada külmakartlikke taimi.

2. Aiamaja on ideaalne aiapidude keskus

Ja nüüd olemegi jõudnud lisavõimaluste juurde: ükskõik, kas kasutate oma aiamajakest seoses aiatöödega või mingil muul otstarbel, millest me pärastpoole räägime – sõpradele ja perele korraldatud aiapidu on alati vahva üritus, olgu suvel või talvel.

Iga aiapeo puhul on hea, kui on võimalus valida, kas viibida väljas või sees. Aiamajas või paviljonis võib hoida toite ja jooke, salvrätte ning pestavaid sööginõusid. Seal võib olla valamu kätepesuks ja jäätmenõu, ning majakesest võib saada elektrit muusika mängimiseks. Igatahes teeb selline ehitis iga peo korraldamise kergemaks.

3. Kontor aiamajas on rahulik töökoht

Iga kodukontor peaks olema alati võimalikult kaugel perekonna igapäevamelust, mängivatest lastest ning uksekella helistavatest posti- või müügimeestest. Kui teete kõik õigesti, võite endale ilusas looduslikus aias luua vaikse ja lõõgastava töötamiskoha, mis suurendab teie motivatsiooni, sütitab loovuse ning võimaldab tööle keskenduda.

Soojustus ja kütteseadmed võimaldavad luua koguni polüfunktsionaalse ruumi, näiteks külalistoa või ajutise magamistoa ajaks, mil teie abikaasa peaks vajama veidi suuremat distantsi.

4. Külalismaja aias võib kasutada nii isiklikul kui ka ärilisel otstarbel

Aiamaja, kus on valamu või isegi dušš, elementaarne küte ja paar voodit, võib ära kuluda pärast pidu sõprade ja alkoholiga, sest küsimus “Kes juhib?” saab siis väga lihtsa vastuse: “Mitte keegi! Me magame külalismajas!”

Selline mugav võimalus lahendab pea iga peo korral tekkiva tõsise probleemi. Enamgi veel – tänapäeval on palju võimalusi niisugune külalismaja näiteks interneti kaudu välja üürida ja saada nõnda tuttavaks toredate inimestega.

5. Lastetuba aiamajas võib vähendada pingeid teismeliste järeltulijatega

Teismelised tahavad sageli veeta oma aega nii kaugel vanematest kui võimalik isegi siis, kui nad pole veel küllalt vanad, et täielikult välja kolida. Seega on üsna paljud aiamajad nagu lastetoad, kus nooruk saab kujundada oma isikliku ruumi, ilma et peaks kartma, et vanemad suvalisel hetkel uksest sisse astuvad.

Eeltingimusteks on korralik soojustus ja küte ning loomulikult vesi ja elekter. Elumaja tagaukse võti võimaldab vajaduse korral vannituba ja kööki külastada.

6. Aiaehitist võib kasutada töökojana

Siiski pole aiamaja eelistatuim aiaehitis, mida töökojana kasutada. Puitgaraaž võib pakkuda aiamajakese kõiki eeliseid, lisaks on siin suur ühe- või kahepoolne uks, mis võimaldab suuremaid masinaid, materjale ja valmistooteid hõlpsasti sisse tuua või välja viia. Suur uks on hea ka kiireks ventilatsiooniks, mis võib olla vajalik pärast palju tolmu või suitsu tekitavat tööd.

Seegi on näide kasutusotstarbe arengust, kui ruum, mis oli kavandatud tööriistade hoidmiseks, muutub ruumiks, kus need tööriistad ka tööle pannakse.

7. Aiaehitis pakub hädavajalikku ladustamisruumi

Pärast aastakümneid asjade, mööbli, kõiksugu seadmete ja muu kraami ostmist on paljud majapidamised asjadega lausa üle ujutatud. Veel korralikke esemeid või täiesti töötavaid seadmeid ei raatsi omanik ju lihtsalt ära visata. Seega võimaldavad aiaehitised hoida kindlas kohas mitte ainult tüüpilisi aiaga seotud esemeid, nagu aiatööriistad või aiamööbel, vaid muidki asju, mis on liiga head äraviskamiseks. Aiamajas või -onnikeses võivad need oodata järgmist väljamüüki, või ilmub kohale näiteks sõber, kes vajab justnimelt seda asja.

8. Mitmeotstarbelisus on enamiku aiaehitiste puhul tavaline

Majake aias – nagu mistahes muu aiaehitis, palkonn, aiapaviljon – esindab võimalusi. Need ehitised annavad perele lisaruumi ja olgu sel ehitisel siis kindel otstarve või mitte, tarvis läheb seda alati, sest kui te ei ela just kahekümne toa ja kolme vannitoaga lossis, tervitate te alati lisaruumi, mida saab edasi arendada nii, et see pakub täiendavaid võimalusi ning parandab elukvaliteeti.

Ükskõik kas kasutate seda mediteerimiseks või kontorina, väikese firma asutamiseks või vana mööbli hoidmiseks – aiamaja on investeering, mis tasub lisaruumi kujul ära ja rikastab teie elu.

9. Kunstnikud leiavad aiamajakeses inspireeriva ateljee

Sageli on aeda ehitatud paviljonid, majakesed ja palkonnid väga dekoratiivsed. Stiilselt möbleeritud maalilised ehitised aias võivad olla kirjanike, luuletajate, kujurite ja teiste kunstnike ateljeedeks. Võite seal mitte üksnes leida inspiratsiooni ja luua taieseid, vaid ka võtta vastu loovinimestest külalisi pärastlõunateed jooma või korraldada õhtusi boheemlaslikke koosviibimisi.

Paljud leiavad oma aiamajakeses ilu, millist nad ei leia üheski elumaja toas. Nad on pühendunud selle veelgi kaunimaks muutmisele ja kutsuvad sinna meeleldi oma sõpru.

10. Meditatsioon, jooga, qi gong ja lõõgastumine puidust aiamajakeses kesk kaunist lopsakat aeda

Majake aias on ideaalne koht regulaarseks mediteerimiseks. Paljud hakkavad tegelema jooga või meditatsiooniga, sest nende arvates mõjub see hästi tervisele ja sisemisele rahule, muudab nad erksamaks ja teadlikumaks ning parandab enesevalitsemist. Ometigi jätavad mitmed neist mingil ajal asja katki, sest neil pole kannatust, nad arvavad, et ehk on see lihtsalt ajaraisk või siis olid neil ebarealistlikud ootused.

Tegelikult on mediteerimine seda efektiivsem, mida kauem te sellega sihikindlalt tegelete. Üks nipp, mis aitab selle juurde jääda, on teha sellest väike tseremoonia. Looge mõnus igapäevane rutiin, valmistage ette eriline koht, kus tunnete ennast turvaliselt ja mugavalt ning keegi teid ei seda.

Aiamaja, mille aknast avaneb vaade rohelusele, on vaimseteks harjutusteks ideaalne koht, mis mitte ainult ei hoia teid motiveerituna, vaid paneb teid lausa igatsusega oma igapäevast rutiini ootama.

Need olid kümme enam levinud põhjust, milleks aiamajasid kasutatakse. Samas sõltub kasutus perekonnast ja nende vajadusest. Kindel on aga see, et aiamajake niisama seisma ei jää – pigem tunnete, et majakesi kuluks ära lausa mitu, kus lustiksid lapsed ning askeldaksid täiskasvanud.