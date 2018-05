Kui suvelillede istutamisest on möödas kolm-neli nädalat, võib hakata neid väetama

Väetamisega pole muret, kui segada enne istutamist mulda pika toimeajaga väetist. Selline väetis varustab taimi toitainetega umbes kuus kuud, seega kogu hooaja. Eriti otstarbekas on pikatoimelist väetist kasutada lilleanumates, aga loomulikult võib seda lisada ka peenramullale. Kuigi mullas on juba pikatoimeline väetis, tasub ikkagi jälgida, kuidas lilled kasvavad ja õitsevad. Hoogsa kasvu ja rikkaliku õitsemise ajal võib juhtuda, et toitainetest tuleb puudus, ka kastmisvesi uhab neid mingil määral mullast välja. Taimed tänavad, kui saavad lisatoitu.

Kuna mullas on juba pikatoimeline väetis, siis lisa kastmisveele väetist ainult kolmandik juhendis antud normist.

Peenralilled

Kui valmistasid kevadel lillepeenra korralikult ette ja kaevasid sisse hästilagunenud komposti (10–30 kg/m2), siis pole suvel vaja lilli enam eriti kosutada. Viljakas pinnases on olemas kõik vajalikud toitained. Paar korda võib õitsemise tippajal kastmisvette siiski õieväetist lisada. Orgaanilise väetisena võib peenramulda lisada ka kanakakat. Siinkohal tasub aga teada, et linnusõnnik on taimekompostist mitu korda rammusam. Sellepärast tuleb täpselt kinni pidada pakendil antud juhistest. Algaja aiapidaja ehk loodab, et kui paneb kanakakat rohkem, siis õitsevad lilled uhkemalt. Tegelikult kasvavad ainult lopsakamad lehed, õitsemine jääb aga kesiseks.

Mikroelemendid aitavad õitseda

Kui spetsiaalset suvelilleväetist pole käepärast, ajab asja ära ka mõni muu mineraalväetis. Kõik on hästi, kui lisaks põhitoitainetele (N, P, K) on selles ka mikroelemente (B, Cu, Fe, Mn jt), kuna need aitavad paremini õitseda. Kui väetises on aga väga palju lämmastikku, muutub taimede kasv liiga lopsakaks ning õitsemine võib koguni seiskuda. Sellist väetist ära parem kasuta.