Kevad- ja suvehooaja aiakujundustrendid

Kevad- ja suvehooaeg tõotab puhkust, rõõmu ja lapsepõlve vabaduse hõngu – seda imelist tunnet, et kogu maailma aeg kuulub just sulle. Päikeseline päev ei lõppeks justkui kunagi. Kui see aga peaks lõppema, siis ebamaise, hämara päikeseloojanguga, kus järvest või nurmedelt tõuseb vaikselt soe õhtune udu. See kaasab kõiksuse oma lumma, pannes romantikakeeled kõlama ka kõige praktilisemas hinges. Hommik aga saabub värskuse ja uute kogemuste lubadusega. Täpselt nii kaunis ja mitmevärviline on Eestimaa suvi, millega võid juba algust teha, tuues interjööri sisse õige aktsendi. See ei aita sul mitte ainult end uue hooaja lainele viia, vaid ka suve pikendada kuni selle hetkeni, kui oled valmis sügisele kohasemate komplektide kasutamiseks. Mitte vähem tähtis ei ole see, et neil päevil, kui päike on pilvedes peidus, leiab sinu hing kosutust neist täpselt õigetest eredatest suvistest värvidest.

Põhiväärtused

Oma arusaamades heast ja kvaliteetsest interjöörist oleme me Eestis lähedased Skandinaavia disainile – looduslikud tekstuurid ja värvigammad on alati klassikaline, loomulik variant. Täpselt seetõttu on JYSKi pakutud aiamööblid nii eelistatud, kuna need harmoneeruvad suurepäraselt mändide, Läänemere liiva, aiamaade ja ka aastaid haritud roosipeenardega. Nii leiavad suuremad aiamööblikomplektid kohe oma koha aedades ja terrassidel ning väiksemad linnakodude rõdudel. Levinuim materjalide lemmikvärv on hele puit või tumepruun, kuid moegurmaanid eelistavad linaseid hele- ja tumehalle toone – need rikastavad miljööd võrratult, tõstes esile peenemaid tekstuure ja originaalseid aktsente.

Foto: Jysk

Aktsendid

Kui põhimööbel on valitud, on tähtis leida oma aktsendid – lisandid, mis aitavad luua isikupärase õhustiku. Kui sulle meeldivad värvid ja tahad oma tuju tõsta, on sinule mõeldud ergutavad eredates värvitoonides padjad, kattetekstiilid ja isegi pleedid, mis annavad võimsama energiasüsti kui C-vitamiin. Õigesti valitud interjööridetailidega saate luua oma maapealse troopilise paradiisi. Kui eelistad siiski „intellektuaalsemat“ keskkonda, siis toetavad kõik pastelltoonid, nagu ka lina ja puuvilla tekstuurid, kahtlemata sinu esteetilisi eelistusi. JYSKi valikust leiad kõik, mis on vajalik ideaalse kodutunde tekitamiseks. Eksperimenteeri! Kui vajad patju ja pleede, siis võta mitu, et sul ja sinu külalistel oleks mugav. Kui soovid küünlaid, siis haara mitmevärvilisi, et need tugevdaksid ja täiendaksid ka kõige impulsiivsemat tuju.

Foto: Jysk

Mõistlik valik

Kõige praktilisem mööbli, toolikatte ja padja valik on see, mis aitab varjata erinevate situatsioonide jälgi. Sellest vaatenurgast on esimene valik pealetrükiga materjalid. Erinevad värvikad pildid, jooned ja kontrastsed toonid aitavad luua trendikat ja värsket tunnet kogu kevad- ja suvehooaja jooksul. Valge värv ja pastelltoonid on muidugi ammusest ajast aristokraatlikuma lähenemise tunnuseks, aga kui sinu laua taga on sagedased külalised lapsed ja diivanil seavad end sisse koduloomad, siis laske end inspireerida pigem 1001 öö muinasjuttudest ja värvirikastest motiividest. Selleks, et miski sinu puhkust segada ei saaks, ei tohi unustada aknakatteid, mis pakuvad kaitset päikese eest ja ka sääsevõrke. Praeguses tootevalikus on erinevaid variante, mis sobituvad ideaalselt igasse interjööri.

Foto: Jysk

Valgusallikas

Küünlavalgusel on suur jõud, mida võib seletada tule ülehindamatu rolliga inimkonna arengus või lihtsalt sellega, et see aitab meil korraks peatuda ja hetke nautida. Esteetiline, mugav ja stiilne viis küünlatule turvaliseks nautimiseks on erinevad laternad JYSKi praegu saadaval olevast valgustoodete valikust. Vali endale valge, puust või metallist toode vastavalt oma maitsele ja interjöörinõuetele, aga ära piirdu üksnes ühega. Soeta endale mitu sama või erineva suuruse, värvuse ja tekstuuriga laternat või küünlahoidjat, sest mis võiks olla ahvatlevam kui pimedas helkivad rohked sätendavad silmapaarid, mis kutsuvad sind sõbralikult enda sekka õhtut nautima.

