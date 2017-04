Hooldusvaba aed — kas reaalsus või lihtsalt unistus?

Kas tihtipeale on tunne, et aiatööd kasvavad üle pea ja enne aiaomanikuks saamist unistusena peas hõljunud pilt iseendast terrassil õite vahel hommikukohvi või head raamatut nautimas ei taha kuidagi teoks saada? Lühidalt võib ju öelda, et kõik, mis elab või liigub ei saa olla hooldusvaba. Eks ta nii ongi. Siiski saab aiaomanik palju ära teha oskusliku taime- ja materjalivalikuga.

Tahaks oma aiast mahlaseid õunu süüa, aga õunapuude lõikamise teadus on ülepea keeruline ja sügisese õunauputuse ajal ei jõua neid maitsvaid vilju kokku korjata? Lahenduseks on järjest enam populaarsust koguvad sammasõunapuud. Need on erilise kasvutüübiga õunapuud, mis hakkavad vilja kandma juba 2-3 kasvuaastal. Neil puudub suur ja laiuv võra, ning kasvukõrgus jääbca 2,5-3 m juurde.

See õunapuu on peaaegu hooldusvaba. Mis muidugi ei tähenda, et üldse midagi ei pea tegema. Suurt lõikust ta ei vaja, jälgima peab vaid, et puu ootamatult väga pikki külgharusid ei kasvataks. Puu kohta võib oodata kolm kuni viis kilogrammi saaki, mis on parasjagu ühe keskmise perega ära süüa. Kindlasti tasuks sammasõunapuudega katsetada ka siis, kui aias ruumi napib, aga tahaks siiski veel midagi aeda lisada.

Sammasõunapuude hulgast ei tasu otsida klassikalisi Eesti sorte. Selle kasvutüübi jaoks on aretatud spetsiaalsed sordid. Populaarsemad on suvesordid Ciepa ja Uldis ning sügissort Inese.

Erakogu

Soovid kaitsta oma mõnusat terrassi uudishimuliku naabri pilkude eest?

Enamlevinud lahendus on elupuuhekk sordist ”Brabant”. Oma olemuselt on “Brabant” kiirekasvuline ja soovitud tulemuse tiheda heki näol saab kiiresti. Samas tuleb igal aastal arvestada üsna töö ja ajamahuka mitmekordse pügamisprotsessiga, mis eeldab ka mitmeid spetsiaalseid abivahendeid. Hoopis vähem hilisemat hoolt nõuab elupuu sort ”Smaragd”. Tema miinuseks on küll aeglasem kasv võrreldes eelnevaga. aga eeliseks väga konkreetne kasvukuju ja hea vormihoidmine.

Unistad rikkalikult õitsevatest amplitest ja rõdukastidest, aga regulaarse kastmise ja väetamisega ei saa kuidagi järje peale?

Pea kõik mullasegude tootjad pakuvad erinevaid suvelille mullasegusid, mis on rikasatud eriliste vetthoidvate graanulitega. Nii jätkub taime jaoks vajalikku niiskust pikemalt ja esimesed keskpäevased päikesekiired ei pane taimi enese kaitseks lillekastis longu vajuma.

Kasutage julgelt pikaajaliselt toimivaid väetiseid. Arvestades meie lühikest kasvuperioodi, siis kolmekuulise mõjuajaga väetised on juba täiesti sobivad. Hästi ja õigeaegselt väetatud taimed on ilusamad, tugevamad ning kõiksugu haigustele ja kahjuritele vastupidavamad.

Mida teha, kui rohimine ei meelita?

Multšimise koha pealt on aednike hulgas kaks väga konkreetset leeri — kes pooldab ja kes keelab. Kindlasti tasuks tagasihoidlik olla mitmesuguste aluskangaste kasutamisega, aga mullapinna katmine peenikese kooremultšiga annab aiale just selle viimistletud ilme. Kui kasutada kooremultši peenemat fraktsiooni, mille osakest läbimõõt on 0-20 mm, siis on hea varakevadel kergelt mulda kobestada, lisada paras ports väetist ja peenrad uuesti katta värske multšikihiga.

Selleks, et mitte liiga palju vaeva näha katmise, kastmise, väetamise ja muude aiatöödega tasub ringi vaadata oma koduümbruse looduses. Kõik, mis kasvab looduses, saab ilma suurema abita hakkama ka iluaias.