Aiamajad: 10 kasulikku nõuannet ostjale

Alustada tuleks algusest ehk number üks on ehitusluba. Aiamajade puhul, mille ehitisealune pind jääb alla 20 m², puudub ehitusloa taotlemise nõue. Vajalik on vaid naabri nõusolek ja tuleohutusnõete täitmine (kahe ehitise vahel peaks olema vähemalt 8-meetrine vahemaa). Soovi korral võite teavitada kohalikku omavalitsust ja kanda aiamaja registrisse. Vajalikud joonised saate koos ostetud aiamajaga.

20-60 m² suuruse ehitisealuse pinnaga aiamajade puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos ehitusprojektiga. Selle toimingu tegemiseks peate pöörduma kohalikku omavalitsusse ning lisaks tehase poolt saadud majaplaanidele on vajalik ka maja asukohaplaan, mille saate tellida arhitektuuribüroost.

Info põhineb 1.07.2015 kehtima hakanud ehitusseadustikul. Vältimaks ehitusseadustiku ja selle võimalike muudastustega seotud arusaamatusi, on alati hea konsulteerida spetsialistiga kohalikust omavalitsusest.

2. Puitmajade eripärad, kasutamine ja hooldamine.

Puit on looduslik ehitusmaterjal ja talle on omane niiskusest, temperatuurist ja muudest ilmastikuoludest tingitud paisumine ning kokku tõmbumine. Need protsessid on tavalised esimese kuu jooksul pärast aiamaja paigaldamist ja talve lõppedes. Et tagada uste ja akende veatu toimimine, on vaja neid aeg-ajalt seadistada. Puidu kuivamisel tekkivad praod, oksakohad ja värvitoonide erinevused ei ole defektid, vaid puidule iseloomulikud omadused.

Kõik aiamaja puitdetailid tarnitakse keemiliselt töötlemata kujul, välja arvatud vundamendiprussid, mis on tehases immutatud. Kaitsmaks uut aiamaja mädanemise, puidusine, hallituse ja muude kahjustuste eest, on vaja võimalikult kiiresti katta puidust pinnad lasuuri või muu kattevärviga. Soovitame katta põrandalaudade alumised küljed lasuuriga enne paigaldamist, kuna hiljem puudub sellele ligipääs.

Puitmaja katmine lasuuri või kaitsevärviga ja heaperemehelik hool pikendavad ehitise eluiga kordades. Soovitame oma puidust aiamaja kord aastas põhjalikult üle vaadata ning värskendada puitpindu lasuuri või kaitsevärviga tootja antud soovituste järgi.

3. Kuidas on puidust aiamajad pakitud? Mis on pakendis? Kuidas toimub transportimine?

Aia- ja suvemajad tarnitakse vee- ja vihmakindlas pakendis. Seepärast võib pakendatud aiamaja enne kokkupanekut nädalaid välistingimustes seista. Olenevalt maja suurusest võib maja pakend kaaluda 700 kg kuni 2500 kg. Aiamajade transportimiseks kasutatakse kraanaga veoautosid ja kahveltõstukiga varustatud veoautosid või tavalist veoautot, eeldusel, et sihtpunktis on olemas vajaminev tehnika mahalaadimiseks.

Kõik puidust detailid on valmis paigaldamiseks. Standardne puitmaja komplekt koosneb immutatud vundamendiprussidest, keemiliselt töötlemata seinaprussidest ja muudest puitdetailidest, põranda- ja katuselaudadest, klaasitud ustest ja akendest, montaaživahenditest (kruvid, naelad jne), tormiliistudest, katusepapist ning detailsest aiamaja kokkupanemise juhendist. Kõik puidust detailid on nummerdatud, et tagada võimalikult lihtne ja arusaadav kokkupanek.

4. Sobiv vundament aiamajale

Soosituimad vundamenditüübid on:

(A) plokid või plaadid liiva ja kruusa alusel;

(B) kiviparkett;

(C) postvundament;

(D) monoliitne raudbetoonplaat.

Sobiv vundamenditüüp sõltub peamiselt aiamaja suurusest, pinnasest ja kasutamise otstarbest. A ja B tüüpi vundamendid sobivad hästi väiksematele ja keskmise suurusega aiamajadele. Sellise aluse valmistamine on jõukohane enamikule. Selleks on vaja kaevata välja 25-35 cm pinnast, täita see liiva ja kruusaga ning asetada plokid või plaadid. Keskmisest suuremate aiamajade, suvemajade ja saunade puhul on mõistlik kasutada C ja D tüüpi vundamente. Nende vunamenditüüpide valmistamiseks on vajalikud spetsiaalsed teadmised ja on soovitav kasutada selleks professionaalset teenust.

Olenemata vundamenditüübist on vajalik teada, et ainult ideaalselt loodis ja ühetasane alus tagab aiamaja stabiilsuse ja kestvuse. Ebaõnnestunud vundamendile ei ole võimalik ehitada loodis seinu, samuti ei toimi korralikult uksed ja aknad ning viieaastane tehasegarantii kaotab oma kehtivuse.

5. Aiamaja paigaldamine. Kas teha ise või tellida paigaldus ehitusfirmalt?

Väikeste ja keskmise suurusega aiamajade kokkupanemine on jõukohane enamikule meist. Meie kogemuse põhjal saavad üheksa klienti kümnest kokkupanemisega ise hakkama või kasutavad abiks ühte ehitusmeest. Kokkupanemisel on vaja vähemalt kahte täiskasvanut, tööriistu (haamer, saag, akudrell, kruvikeeraja, mõõdulint, redel, nuga ja vesilood) ja 1-3 päeva teie kallist ajast (olenevalt oskustest ja puitmaja suurusest).

Juhul, kui aia- ja ehitustööd ei ole teile meelepärased tegevused või puudub selleks vajalik aeg, on alati võimalus tellida maja koos montaažiga. Maja tellimine koos professionaalse montaažiga tagab 100%-lise kvaliteedi ja ideaalse tulemuse.

Õige valiku tegemisel soovitame hinnata objektiivselt oma oskusi ja võimalusel konsulteerida mõne sõbra või tuttavaga, kellel on selles vallas kogemus.

6. Sobiv seinapaksus

Kõige levinumad aiamajade seinapaksused on 28 mm, 40 mm, 44 mm ja 50 mm. Keskmisest suuremate suvemajade, saunamajade ja aiasaunade puhul on levinumad 50-70 mm paksused seinad.

28 mm seinaprussid on tavaliselt ühe soone ja punniga. 28 mm seinad on piisavalt tugevad ja vastupidavad aiakuuridele ja väikese ning keskmise suurusega aiamajadele (kuni 10 m² puitehitisele) ning tagavad soodsa hinna.

40-50 mm seinaprussid on kahe punni ja soonega ja sobivad ideaalselt keskmise suurusega aia- ja suvemajadele (8-20 m²). 28 mm seinapaksusega võrreldes pole need seinad mitte ainult tugevamad, vaid ka tunduvalt soojakindlamad.

Lühidalt kokku võttes — aiakuuride ja hooajaliselt kasutatavate väiksemate (4-10 m²) aiamajade puhul võite piirduda 28 mm seinaprussidega, kuid alates 10 m² aiamadest on soovitav valida seinapaksus alates 40 mm, eriti kui soovite maja aasta läbi kasutada ja lisada soojustuse.

7. Ühekordne aknaklaas või pakettaknad?

Kui plaanite osta aiamaja vaid hooajaliseks kasutamiseks, võite südamerahuga piirduda õhemate seinte ja ühekordse aknaklaasiga. Ühekordse aknaklaasiga suvemajad on hinnalt soodsamad ning 28 mm ja enamjaolt ka 40mm seinapaksusega aiamajadele ei ole võimalik paigaldada pakettaknaid. Kuna õhemad seinad on madala soojapidavusega, oleks pakettakende paigaldamine ebaratsionaalne.

Juhul, kui soovite oma aiamaja kasutada aastaringselt, on pakettaknad vältimatud. Loomulikult on sellisel juhul vajalik ka maja soojustamine, kuid kindlasti peate selleks ostma pakettakendega aiamaja.

Enamalt jaolt on kuni 40 mm seinapaksusega aiamajadel ühekordse klaasiga aknad ja alates 44 mm seinapaksusest on pakettaknad maja standardvarustuses.

8. Aiamajad mitmeks otstarbeks

Üks hea aiamaja mitmeks otstarbeks aitab säästa raha ja ruumi aias. Aiamaja ostmine koos terrassi või verandaga on tunduvalt soodsam kui aiamaja ja lehtla hindade liitmisel saadud summa. Sama kehtib aiamaja ja kuuri kombinatsiooni ja mõlema toote eraldi ostmisel tekkivate kulude võrdlemisel.

Soovitame istuda kogu perega maha ja mõelda läbi kõik funktsioonid ja omadused, mis võiks olla uuel aiamajal, et tagada maksimaalne kasulikkus ja nauditavus.

9. Õige suurusega aiamaja

See võib esiti tunduda pisut lapsiku punktina, kuid soovitame selle siiski enne ostu sooritamist hästi läbi mõelda. Parima aiamaja ostmiseks on mõistlik küsida kõigi pereliikmete arvamust ja soove ning selgitada välja õige suurus, et oleks piisavalt ruumi hobide või muu tegevuse tarbeks. Aiamaja on investeering aastateks.

10. Aiamajad aastaringseks kasutamiseks

Aastaringseks kasutamiseks on vajalik osta vähemalt 44 mm seinapaksuse ja pakettakendega aiamaja. Järgmiseks on vaja soojustada põrand, katus, seinad ja aknad. Külmemateks perioodideks sobib hästi elektriradiaator või soojapuhur.

Maja soojustamisel tasub kõige rohkem rõhku pöörata põranda ja katuse soojustamisele, sest ligikaudu 35-40% soojusest väljub just katuse kaudu ning soojustamata põrand on peamine külma õhu sisenemise koht.

